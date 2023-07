पढ़ें 8 जुलाई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:00 AM, 08-Jul-2023 Budaun News: बिल्सी में ट्रैक्टर पलटने से किसान की दबकर मौत बिल्सी। कोतवाली क्षेत्र के गांव अहमदगंज में धान की रोपाई के लिए खेत को तैयार करते हुए एक किसान का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसके नीचे दबकर उनकी मौके पर मौत हो गई। और पढ़ें

01:00 AM, 08-Jul-2023 Uttarakhand Investor Conference: चार साल में 70 हजार करोड़ का निवेश, ढाई लाख को नौकरी का लक्ष्य राज्य में औद्योगिक निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रदेश सरकार दिसंबर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। कैबिनेट से भी इस आयोजन को मंजूरी मिल गई है। और पढ़ें

01:00 AM, 08-Jul-2023 Baghpat News: क्रांतिकारियों की भूमि से पूरे देश में जाएगा जल संरक्षण का संदेश The message of water conservation will go from the land of revolutionaries to the whole country The message of water conservation will go from the land of revolutionaries to the whole country और पढ़ें

01:00 AM, 08-Jul-2023 Ghaziabad News: मोबाइल लूट की शिकायत पर बोली पुलिस- एसएचओ कहेंगे तब लिखेंगे रिपोर्ट इंदिरापुरम। कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा में सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर और दिल्ली के बैंककर्मी व दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर युवती से बदमाशों ने फोन लूट लिया। इंदिरापुरम। कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा में सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर और दिल्ली के बैंककर्मी व दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर युवती से बदमाशों ने फोन लूट लिया। और पढ़ें

01:00 AM, 08-Jul-2023 Una News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत अंब क्षेत्र के भैरा एवं धुसाड़ा गांव से होकर गुजरी रेलवे लाइन पर बीते गुरुवार को दुखद हादसा हो गया। यहां वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक 21 साल के युवक की मौत हो गई। अंब क्षेत्र के भैरा एवं धुसाड़ा गांव से होकर गुजरी रेलवे लाइन पर बीते गुरुवार को दुखद हादसा हो गया। यहां वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक 21 साल के युवक की मौत हो गई। और पढ़ें

01:00 AM, 08-Jul-2023 Shamli News: सीएचसी में बिजली आएगी तो होंगे मरीजों के एक्सरे If there is electricity in CHC, X-rays of patients will be done. If there is electricity in CHC, X-rays of patients will be done. और पढ़ें

01:00 AM, 08-Jul-2023 Budaun News: तालाब में डूबकर 11 वर्षीय बालक की मौत बदायूं। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव अतरपुरा में 11 वर्षीय आलिम की तालाब में डूबकर मौत हो गई। वह बृहस्पतिवार शाम तालाब किनारे शौच को गया था। तभी पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गया। रात करीब नौ बजे उसका शव तालाब से निकाला जा सका। बदायूं। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव अतरपुरा में 11 वर्षीय आलिम की तालाब में डूबकर मौत हो गई। वह बृहस्पतिवार शाम तालाब किनारे शौच को गया था। तभी पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गया। रात करीब नौ बजे उसका शव तालाब से निकाला जा सका। और पढ़ें

12:59 AM, 08-Jul-2023 Ghaziabad News: ताबीज और पर्चियों से धर्म परिवर्तन के बाद युवती पर शादी का दबाव बनाते दो पकड़े ताबीज और पर्चियों से धर्म परिवर्तन के बाद युवती पर शादी का दबाव बनाते दो पकड़े ताबीज और पर्चियों से धर्म परिवर्तन के बाद युवती पर शादी का दबाव बनाते दो पकड़े और पढ़ें

12:59 AM, 08-Jul-2023 Ghaziabad News: एक दिन में ही दस रुपये महंगा हो गया मंडी समिति का सस्ता टमाटर कृषि उत्पादन मंडी समिति के काउंटर पर टमाटर के भाव एक दिन में ही 10 रुपये प्रति किलो बढ़ गए। कृषि उत्पादन मंडी समिति के काउंटर पर टमाटर के भाव एक दिन में ही 10 रुपये प्रति किलो बढ़ गए। और पढ़ें

12:59 AM, 08-Jul-2023 Baghpat News: करंट लगने से मौत होने की बात कहकर गुमराह करने का प्रयास किया Tried to mislead by saying death due to electrocution Tried to mislead by saying death due to electrocution और पढ़ें

12:59 AM, 08-Jul-2023 Lalitpur News: स्थगन के बावजूद अधिवक्ता की जमीन पर दबंग कर रहे है अवैध निर्माण तालबेहट। ग्राम बम्होरीसर निवासी अधिवक्ता बाबूलाल नरवरिया की जमीन पर दबंगों द्वारा हो रहे अवैध निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं ने कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तालबेहट। ग्राम बम्होरीसर निवासी अधिवक्ता बाबूलाल नरवरिया की जमीन पर दबंगों द्वारा हो रहे अवैध निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं ने कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और पढ़ें

12:59 AM, 08-Jul-2023 Kushinagar News: गोपालगंज का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे फरार चल रहे 15 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस ने पडरौना रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। जिले के विभिन्न थानों में बदमाश पर 12 केस दर्ज है। पुलिस का दावा है कि गोपालगंज जिले के कई मुकदमों में वांछित है। फरार चल रहे 15 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस ने पडरौना रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। जिले के विभिन्न थानों में बदमाश पर 12 केस दर्ज है। पुलिस का दावा है कि गोपालगंज जिले के कई मुकदमों में वांछित है। और पढ़ें

12:59 AM, 08-Jul-2023 Budaun News: शहर की नई सरकार बनी, पर गंदगी से नहीं मिल पाई निजात बदायूं। लोगों को उम्मीद थी कि शहर की नई सरकार बनने के बाद शायद दशा सुधर जाए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब भी दोपहर बाद तक कई स्थानों से कूड़ा नहीं उठाया जाता। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और पढ़ें