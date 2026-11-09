ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर बीपीसीएल की सफाई: कहा- इसमें 19.9 प्रतिशत ही इथेनॉल; मानकों के अनुरूप है ईंधन

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बीपीसीएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ग्राहकों की मौजूदगी में की गई जांच में पेट्रोल के सैंपल में 19.9 प्रतिशत इथेनॉल दर्ज किया गया। इससे पारदर्शी जांच के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और ईंधन की गुणवत्ता पर भरोसा फिर से मजबूत हुआ है। कंपनी ने कहा, 'तथ्य सत्यापित, विश्वास मजबूत हुआ।'एचपीसीएल ने कर्नाटक में सरकारी ओएमसी द्वारा जांचे गए 56 सैंपलों के नतीजों का हवाला दिया और कहा कि विवाद के बीच ये नतीजे एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। एचपीसीएल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'जब दावे सुर्खियां बनाते हैं, तो तथ्यों को अंतिम शब्द मिलना चाहिए।' कंपनी ने कहा कि सभी सैंपलों में औसतन 19.3 प्रतिशत इथेनॉल सामग्री दर्ज की गई है। कंपनी ने ईंधन की गुणवत्ता तय करने में तय जांच विधियों और प्रमाणित संदर्भ सामग्री के महत्व पर भी जोर दिया। उसने कहा कि भरोसेमंद नतीजे सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि इस्तेमाल की गई वैज्ञानिक पद्धति पर भी निर्भर करते हैं।ये ताजा बयान सरकार द्वारा इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक के कुछ खुदरा दुकानों पर पेट्रोल में अत्यधिक इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज करने के बाद आए हैं। मंत्रालय ने कहा था कि देशव्यापी गुणवत्ता निगरानी के तहत राज्य में जांचे गए सभी 56 सैंपल तय ई20 मानकों के अनुरूप थे, जिनमें इथेनॉल की मात्रा 19 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई थी। इसने कर्नाटक में अक्तूबर के दौरान अपनाई गई सैंपलिंग और जांच पद्धति पर भी सवाल उठाए थे। मंत्रालय ने कहा था कि 26-31 प्रतिशत इथेनॉल मिलावट के दावे तय वैधानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं के तहत किए गए परीक्षणों से साबित नहीं होते।मंत्रालय के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा देशभर में, कर्नाटक सहित, आपूर्ति किया जाने वाला ई20 पेट्रोल आईएस 17021 के अनुरूप है, जो इथेनॉल-मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक है। मंत्रालय ने कहा कि मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार की रोकथाम का विनियमन) आदेश, 2005, मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस 2024 के साथ मिलकर सैंपल लेने, रखने, जांच और परिणाम बताने की एक तय प्रक्रिया बताता है। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अक्टूबर की जांच से संबंधित रिटेंशन सैंपल, आउटलेट-वार पूरी जानकारी या लैब रिपोर्ट ओएमसी को नहीं दी गई, जबकि उसने राज्य स्तरीय समन्वयक के माध्यम से इसकी मांग की थी।सरकार ने आगे बताया कि देशव्यापी गुणवत्ता निगरानी के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए सभी 893 ई20 सैंपलों में इथेनॉल तय 19 से 21 प्रतिशत की सीमा में पाया गया।