कर्नाटक के बाद केरलम में भी ई20 की जांच: पेट्रोल पंपों पर छापेमारी, छह सैंपल लिए; इथेनॉल की मात्रा पर उठे सवाल

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जिला सिविल सप्लाई अधिकारी शाजी पीआर ने बताया कि जांच के दौरान छह नमूने लिए गए हैं। इनमें से दो नमूनों को विश्लेषण के लिए काकीनाडा की एनालिटिकल केमिकल लैबोरेटरी भेजा गया है। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।शाजी पीआर ने बताया कि विभाग ने सामान्य पेट्रोल यानी मोटर स्पिरिट में इथेनॉल की मात्रा से जुड़ी जानकारी की जांच की। इसके लिए एक-एक लीटर के छह नमूने लिए गए। इनमें से दो नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं।केरलम से पहले कर्नाटक में भी ई20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को लेकर सवाल उठाए गए थे। कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने शुक्रवार को कहा था कि अधिक इथेनॉल मिला पेट्रोल वाहनों को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि 20 प्रतिशत से ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन से उन वाहनों के कुछ हिस्सों को नुकसान हो सकता है, जिन्हें इतनी अधिक मात्रा के लिए तैयार नहीं किया गया है।6 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद ने बताया था कि कर्नाटक सरकार ने सभी जिलों के अलग-अलग स्थानों और प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से 63 नमूने एकत्र किए हैं।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में बिक रहे पेट्रोल में कथित तौर पर तय सीमा से अधिक इथेनॉल होने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि निर्धारित 20 प्रतिशत से ज्यादा इथेनॉल वाला पेट्रोल बेचने वाली तेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी।राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ई20 बदलकर 420 बन गया है। जनता की गाड़ियों से पेट्रोल की चोरी हो रही है।" उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का दावा है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल होता है, जबकि कर्नाटक सरकार ने सात जिलों से नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उनकी जांच कराई है।कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप विज्ञान विभाग ने दावा किया था कि राज्य के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले मोटर स्पिरिट में इथेनॉल की मात्रा 26 से 31 प्रतिशत के बीच पाई गई।वहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों से लिए गए E20 पेट्रोल के सभी 893 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरे हैं। मंत्रालय ने इस आधार पर पेट्रोल में जरूरत से ज्यादा इथेनॉल मिलाने के आरोपों को खारिज किया है।तीन सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी कहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया नियंत्रित और स्वचालित है। यह तय कानूनी दिशा-निर्देशों के तहत होती है, न कि मैनुअल तरीके से।