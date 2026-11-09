एनवीडिया सीईओ मामला: जेन्सेन हुआंग ने मांगी माफी, चीनी लड़की एलिस हुआंग ने ऐसे फंसाया?

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दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में शामिल Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग का अफेयर उनकी कुर्सी ले जाएगी। एक तरफ उन पर चीनी जासूसी से जुड़े मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफेयर का मामाला भी सामने आया है. उन्होंने खुद एक पूर्व महिला एग्जीक्यूटिव के साथ अफेयर की बात कबूल ली है।

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