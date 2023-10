पढ़ें 7 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:29 AM, 07-Oct-2023 सरकारी तंत्र किसानों की सुनवाई नहीं कर रहा : टिकैत भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा किसानों से नई ऊर्जा मिलती है। सरकारी तंत्र किसानों की सुनवाई नहीं कर रहा है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा किसानों से नई ऊर्जा मिलती है। सरकारी तंत्र किसानों की सुनवाई नहीं कर रहा है। और पढ़ें

01:29 AM, 07-Oct-2023 Saharanpur News: 25 गांवों का सफर दुश्वार, अब तो कतराने लगे रिश्तेदार The journey to 25 villages is difficult, now relatives are hesitant

01:28 AM, 07-Oct-2023 Varanasi News: 74 हजार का साइबर फ्रॉड, केस दर्ज कराने को भटक रही महिला Cyber fraud of Rs 74 thousand, woman wandering to register case

01:28 AM, 07-Oct-2023 Gwalior News: ग्वालियर में देर रात ऑयल फैक्टरी में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद

सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

01:27 AM, 07-Oct-2023 Jammu News: सनातन की अलख जगाने सुंगल पहुंची शौर्य जागरण यात्रा, कठार हुई रवाना Shaurya jagran yatra

01:27 AM, 07-Oct-2023 Deoria News: सलेमपुर में दो मिनट रूकेगी एलटीटी व दुर्ग एक्सप्रेस, नई समयसारिणी घोषित

01:27 AM, 07-Oct-2023 Saharanpur News: पंचायत टीबी मुक्त हुई तो प्रधान को मिलेगी चांदी की प्रतिमा If the panchayat becomes TB free, the head will get a silver statue.

01:26 AM, 07-Oct-2023 एशियन गेम्स : हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने पर काशी में जश्न Asian Games: Celebration in Kashi on winning gold medal in hockey

01:26 AM, 07-Oct-2023 Deoria News: भाटपाररानी स्टेडियम को एक दिन के लिए मिला प्रशिक्षक, निदेशालय ने फिर दूसरी जगह भेजा

01:26 AM, 07-Oct-2023 Rajouri News: नौशेरा के लाम क्षेत्र में शहीद प्रीतम सिंह को दी श्रद्धांजलि Condolence program

01:26 AM, 07-Oct-2023 Saharanpur News: सड़क दुर्घटना में ठेकेदार की मौत से घलौली में पसरा मातम There is mourning in Ghalauli due to the death of a contractor in a road accident.

01:25 AM, 07-Oct-2023 हरियाणा: अंबाला में मिले हैंड ग्रेनेड की फाइल बंद, पुलिस को नहीं मिला ठोस सुराग 17 मई को सुबह के समय शहजादपुर के गांव सौंतली में संदिग्ध पाइप बरामद किया गया था। हैंड ग्रेनेड चीन निर्मित बताए जा रहे थे, जांच के लिए पुलिस संग एनआईए ने भी मशक्कत की।

01:25 AM, 07-Oct-2023 Barabanki News: 15वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं 89,000 किसान Samman nidhi