रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव: बूथों पर कतार, बाहर सियासी गर्मी; मुर्शिदाबाद में चरम पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

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कुल मतदाता : 2,57,657

मतदान केंद्र : 315

मतदान का समय : सुबह 7 से शाम 6 बजे तक

केंद्रीय बल : 34 कंपनियां

राज्य पुलिस : 819 कर्मी

मतगणना : 9 अक्तूबर

संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे। मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा।सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी रहीं। महिलाओं और बुजुर्गों की भी अच्छी मौजूदगी देखी गई। रेजीनगर में कुल 2,57,657 मतदाता हैं और 315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 34 कंपनियों के साथ 819 राज्य पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।मतदान के दौरान सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) प्रमुख हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी रहा। मतदान करने के बाद कबीर पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। वहां पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उनकी गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई। कबीर ने पुलिस पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को परेशान करने तथा कुछ बूथों पर उनके एजेंटों को बैठने से रोकने के आरोप लगाए। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कानून-व्यवस्था प्रभावित करने और चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आरोप में कार्रवाई की गई। दोनों पक्षों के इन दावों की अंतिम स्थिति संबंधित जांच और चुनाव आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट होगी। कबीर की गिरफ्तारी के मामले में चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। इस घटनाक्रम के बाद रेजीनगर में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया।कांग्रेस और वाम दलों की ओर से भी कुछ मतदान केंद्रों पर पोलिंग एजेंटों को अंदर जाने में दिक्कत होने की शिकायत की गई। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफि ने पुलिस के खिलाफ विरोध जताया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी शाखाराव सरकार ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।