पढ़ें 6 जून के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:00 AM, 06-Jun-2023 Uttarakhand: सीएम धामी बोले- जल्द नई रोजगार नीति लाएगी सरकार, दो लाख से ज्यादा स्वरोजगार देंगे मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा के 272 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इन अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन हुआ है। और पढ़ें

12:55 AM, 06-Jun-2023 Odisha Train Accident: CBI ने शुरू की ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच, अफसरों की टीम ने घटनास्थल का किया दौरा रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने सोमवार को बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया और हादसे की जांच शुरू की। और पढ़ें

12:54 AM, 06-Jun-2023 Barabanki News: टूटा तार, ट्रांसफार्मर खराब, गर्मी में बुरा हाल power halt power halt और पढ़ें

12:53 AM, 06-Jun-2023 Baghpat News: सूरज की फिर बढ़ी तपिश, 38 डिग्री पहुंचा तापमान Sun's heat increased again, temperature reached 38 degrees Sun's heat increased again, temperature reached 38 degrees और पढ़ें

12:53 AM, 06-Jun-2023 Shahjahanpur News: रुपये लेकर इलाज न करने पर मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष की सेवा समाप्त रुपये लेकर इलाज न करने पर मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष की सेवा समाप्त रुपये लेकर इलाज न करने पर मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष की सेवा समाप्त और पढ़ें

12:53 AM, 06-Jun-2023 Jind News: गेहूं का बीज व कीटनाशक के सैंपल फेल होने पर किया जुर्माना अदालत ने गेहूं का बीज व कीटनाशक के सैंपल फेल होने के मामले में दो कंपनियों व विक्रेताओं पर जुर्माना किया है। अदालत ने गेहूं का बीज व कीटनाशक के सैंपल फेल होने के मामले में दो कंपनियों व विक्रेताओं पर जुर्माना किया है। और पढ़ें

12:53 AM, 06-Jun-2023 Mirzapur News: मरीजों को मिलेगी सीटी स्कैन की सुविधा Patients will get CT scan facility Patients will get CT scan facility और पढ़ें

12:53 AM, 06-Jun-2023 Baghpat News: कांवड़ मार्ग का होगा चौड़ीकरण, लाखों कांवड़ियों व ग्रामीणों को फायदा Kanwar Marg will be widened, lakhs of Kanwaris and villagers will be benefited Kanwar Marg will be widened, lakhs of Kanwaris and villagers will be benefited और पढ़ें

12:52 AM, 06-Jun-2023 Sonipat News: हरिद्वार जाने का बहाना बनाकर तीन दोस्त शंकर को साथ ले गए और ईंट मारकर कर दी थई हत्या, गिरफ्तार On the pretext of going to Haridwar, three friends took Shankar along and killed him with a brick, arrested On the pretext of going to Haridwar, three friends took Shankar along and killed him with a brick, arrested और पढ़ें

12:51 AM, 06-Jun-2023 Jind News: नागरिक अस्पताल में दवाइयों का टोटा, खांसी का सिरप भी खत्म नागरिक अस्पताल में आजकल मरीजों को उपचार के नाम पर दवाई लेने के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में काफी महत्वपूर्ण दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी आ रही है। और पढ़ें