{"_id":"6a93d58d98d1d5c01b08e456","slug":"nepal-flood-viral-video-surrounded-by-water-people-ran-to-save-their-lives-terrifying-video-of-nepal-flash-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"Nepal Flood Viral Video: चारों तरफ पानी, जान बचाने को दौड़े लोग! Nepal Flash Flood का खौफनाक Video","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

हर दिन नेपाल की बाढ़ के नए वीडियो सामने आ रहे हैं, जो विचलित करने वाले हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेपाल में आई भयानक बाढ़ का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे सैलाब ने कहर मचाया हुआ है और लोग अपना जान बचाते हुए भाग रहे है, नेपाल में आई भयानक बाढ़ और सैलाब की तबाही का ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ी इलाके में अचानक तेज बहाव के साथ पानी और मलबा नीचे की तरफ बढ़ रहा है। देखते ही देखते पूरा इलाका धूल और मलबे के गुबार में घिरता नजर आता है, जबकि नीचे सड़क पर मौजूद लोग और वाहन इस खौफनाक मंजर के बीच फंसे दिखाई देते हैं।



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