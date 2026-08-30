{"_id":"6a93caec8bd1167f63091a66","slug":"threat-rises-in-up-due-to-devastating-floods-in-nepal-major-alert-issued-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल की खौफनाक बाढ़ से यूपी में बढ़ा खतरा! जारी हुआ बड़ा अलर्ट","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेपाल में आई अचानक विनाशकारी बाढ़ ने उत्तर प्रदेश के हिमालयी नदियों से जुड़े इलाकों के लिए भी खतरे की चेतावनी दी है। चिंता केवल नेपाल से आने वाली गंडक नदी तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से निकलने वाली भागीरथी, अलकनंदा और काली-शारदा जैसी नदी प्रणालियों में भूस्खलन, बर्फ या चट्टान खिसकने और मलबे से नदी का रास्ता रुकने की घटनाएं भी अचानक बड़ी बाढ़ का कारण बन सकती हैं।



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