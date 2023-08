पढ़ें 5 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:29 AM, 05-Aug-2023 Mohali News: गांव खटोली के कमल सैनी मेरिट बेस पर बने आर्ट शिक्षक Art teacher made on Kamal Saini merit base of village Khatoli Art teacher made on Kamal Saini merit base of village Khatoli और पढ़ें

01:28 AM, 05-Aug-2023 Dehradun News: बाजू पर फीती सजते ही बन बैठे लाट साहब बाजू पर फीती सजते ही बन बैठे लाट साहब बाजू पर फीती सजते ही बन बैठे लाट साहब और पढ़ें

01:28 AM, 05-Aug-2023 Etawah News: पुलिस पर झोंका फायर, हुई छह साल की सजा पुलिस पर झोंका फायर, हुई छह साल की सजा पुलिस पर झोंका फायर, हुई छह साल की सजा और पढ़ें

01:28 AM, 05-Aug-2023 Panchkula News: सफाई कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, कमिश्नर ने मांगे मानी, हड़ताल हुई खत्म Joginder Singh, head of the Safai Karamchari Welfare Association, submitted a memorandum regarding his demands Joginder Singh, head of the Safai Karamchari Welfare Association, submitted a memorandum regarding his demands और पढ़ें

01:28 AM, 05-Aug-2023 Basti News: क्लीनिक में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश crime in a doctor crime in a doctor और पढ़ें

01:28 AM, 05-Aug-2023 Mohali News: पशु व बंदर पकड़ने और ईंधन पर खर्च की नहीं आई रिपोर्ट, यूआईडी नंबर पर हुआ फर्जीवाड़ा There was no report of animal and monkey catching There was no report of animal and monkey catching और पढ़ें

01:27 AM, 05-Aug-2023 Britain: पाकिस्तानी मूल के उपदेशक पर आतंकवाद के तीन मामले दर्ज, पिछले महीने लंदन पुलिस ने किया था गिरफ्तार मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि अंजेम चौधरी (56) को पिछले महीने ही पूर्वी लंदन स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। चौधरी पर आरोप है कि उसने प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता ली हुई है। उस पर आरोप है कि वह प्रतिबंधित संगठन के समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए आयोजनों को संबोधित करता है। और पढ़ें

01:27 AM, 05-Aug-2023 Mohali News: वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर क्लर्कों ने फूंका सरकार का पुतला Clerks burnt the effigy of the government demanding increase in pay scale Clerks burnt the effigy of the government demanding increase in pay scale और पढ़ें

01:27 AM, 05-Aug-2023 Basti News: दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष की सजा court news in quid court news in quid और पढ़ें

01:26 AM, 05-Aug-2023 Basti News: पोस्टमार्टम में स्पष्ट नहीं हो सकी मौत की वजह death case no more death case no more और पढ़ें