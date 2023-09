पढ़ें 29 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:29 AM, 29-Sep-2023 Shahjahanpur News: आसाराम बापू के आश्रम के पूर्व चौकीदार ने की थी महिला की हत्या शाहजहांपुर। साथ रहने की जिद कर रही महिला से पीछा छुड़ाने के लिए आसाराम बापू के आश्रम के पूर्व चौकीदार ने उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए कपड़े तक उतार लिए। और पढ़ें

01:29 AM, 29-Sep-2023 Kushinagar News: जिले के 131 केंद्रों पर एक नवंबर से होगी धान की खरीद Paddy will be procured at 131 centers in the district from November 1. Paddy will be procured at 131 centers in the district from November 1. और पढ़ें

विज्ञापन

01:29 AM, 29-Sep-2023 Kushinagar News: जयंती पर याद किए गए शहीद-ए-आजम भगत सिंह Shaheed-e-Azam Bhagat Singh remembered on his birth anniversary Shaheed-e-Azam Bhagat Singh remembered on his birth anniversary और पढ़ें

विज्ञापन

01:29 AM, 29-Sep-2023 Moradabad News: जिला अस्पताल में ही नहीं दिल के रखवाले जिले के सरकारी अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के दो पद हैं लेकिन आज तक यहां डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकी। जिले के सरकारी अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के दो पद हैं लेकिन आज तक यहां डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकी। और पढ़ें

01:29 AM, 29-Sep-2023 Gurugram News: पटाखों पर लगे प्रतिबंध की निगरानी के लिए टीम गठित कीं Teams formed to monitor the ban on firecrackers Teams formed to monitor the ban on firecrackers और पढ़ें

01:29 AM, 29-Sep-2023 Shahjahanpur News: निगोही थाने के पास छेड़खानी ः केस दर्ज करने में लगे 22 घंटे शाहजहांपुर। निगोही थाने के बेहद नजदीक 12वीं की छात्रा से छेड़खानी के आरोपी के गिरफ्त में आने के बावजूद पुलिस को केस दर्ज करने में 22 घंटे लग गए। पुलिस ने दूसके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और पढ़ें

01:28 AM, 29-Sep-2023 Kushinagar News: पुरातन छात्रों ने देश-दुनिया में कॉलेज का गौरव बढ़ाया Former students brought glory to the college in the country and the world. Former students brought glory to the college in the country and the world. और पढ़ें

01:28 AM, 29-Sep-2023 Moradabad News: युवती से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। और पढ़ें

01:28 AM, 29-Sep-2023 Kushinagar News: जल्द हैंडओवर करें इंजीनियरिंग कॉलेज Handover engineering college soon Handover engineering college soon और पढ़ें

01:28 AM, 29-Sep-2023 Sant Kabir Nagar News: पैड़ी-सैथवलिया सुटेहरा मार्ग पर पांच सौ मीटर इंटरलाकिंग सड़क निर्माण शुरू पैड़ी चौराहे पर बीएमसीटी मार्ग को जोड़ने वाली पैड़ी-सैथवलिया सुटेहरा सड़क पर पांच सौ मीटर तक इंटरलाकिंग कार्य शुरू हो गया है। शेष एक किलोमीटर मार्ग पर निर्माण कार्य के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। पैड़ी चौराहे पर बीएमसीटी मार्ग को जोड़ने वाली पैड़ी-सैथवलिया सुटेहरा सड़क पर पांच सौ मीटर तक इंटरलाकिंग कार्य शुरू हो गया है। शेष एक किलोमीटर मार्ग पर निर्माण कार्य के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। और पढ़ें

01:28 AM, 29-Sep-2023 Shahjahanpur News: रेलवे क्रॉसिंग बंद कर कराई ट्रैक की मरम्मत शाहजहांपुर। रोजा रेलवे स्टेशन और बरतारा रेलवे स्टेशन के बीच गेट संख्या 2सी बृहस्पतिवार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक बंद रहा। इस दौरान रेल अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ ट्रैक पर मरम्मत का काम कराया। और पढ़ें