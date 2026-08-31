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खबरों का सार-संक्षेप: बिहार में शराब से चार लोगों की संदिग्ध मौत; असम में 16 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद

Mon, 31 Aug 2026 04:06 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 31 Aug 2026 04:06 AM IST
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National Updates 31st aug Jharkhand Bihar Karnataka Assam north east west south politics crime and other news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

असम के कछार जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 16 करोड़ रुपये मूल्य की 80 हजार याबा टैबलेट जब्त की हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। पुलिस ने ये नशीली गोलियां एक वाहन में बने गुप्त चैंबर से बरामद कीं। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने इस सफलता के लिए कछार पुलिस की सराहना की और कहा कि राज्य में नशे के खिलाफ अभियान पूरी ताकत से जारी रहेगा। याबा में मेथामफेटामाइन और कैफीन होता है, जो अत्यधिक नशे की लत लगाने वाला उत्तेजक पदार्थ है।

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चार लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब पीने के बाद गंवाई जान
बिहार में पटना जिले के तहत आने वाले बाढ़ क्षेत्र में संदिग्ध जहरीली शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने से चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, घटना बेढ़ना गांव की है, जहां चारों लोग कथित तौर पर शराब का सेवन करने के बाद बीमार पड़े। हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान सभी की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। मामले की जांच जारी है और पुलिस अवैध या दूषित शराब की संभावित आपूर्ति की भी पड़ताल कर रही है।

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