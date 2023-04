पढ़ें 22 अप्रैल के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:54 AM, 22-Apr-2023 Jammu News: पाकिस्तान को सबक सिखाने की गुहार लगा रहे लोग teach a lesson to pakistan teach a lesson to pakistan और पढ़ें

12:54 AM, 22-Apr-2023 Agra News: बाइक चोरी के तीन आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई

12:54 AM, 22-Apr-2023 Corona Update: पंजाब में 411 नए मामले और जालंधर में एक की मौत, हरियाणा में 1348 पॉजिटिव मिले हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1348 नए मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 5468 पहुंच गई है। संक्रमण दर बढ़कर 13.82 फीसदी पहुंच गई है। रिकवरी दर 98.48 और मृत्यु दर 1 प्रतिशत है।

12:54 AM, 22-Apr-2023 अतीक अशरफ हत्याकांड : एटीएस के सवालों पर शूटरों के माथे पर आया पसीना छह दिनों से पुलिस को अपनी बातों में गोल-गोल घुमा रहे तीनों शूटरों की उस समय सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई, जब एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड(एटीएस) अफसराें ने उनसे सवाल दागने शुरू किए। पांच सदस्यीय टीम ने असलहों के बाबत शूटरों से एक के बाद एक कई सवाल पूछे।

12:54 AM, 22-Apr-2023 Mirzapur News: आठ करोड़ खर्च कर स्टेशनों का किया जाएगा कायाकल्पः डीआरएम

12:54 AM, 22-Apr-2023 Pratapgarh News: प्रतापगढ़ डिपो की निगम की बस पर अयोध्या में पथराव, टूटे शीशे प्रतापगढ़ डिपो की बस पर अयोध्या में कुछ यात्रियों ने पथराव कर दिया। पत्थर से बस के कई शीशे टूट कर बिखर गए।

12:54 AM, 22-Apr-2023 Bhadohi News: निकाय चुनाव के लिए मास्टर ट्रेनरों को दिया प्रशिक्षण

12:54 AM, 22-Apr-2023 Nainital News: नैनीताल में हुई बारिश और ओलावृष्टि नैनीताल में शुक्रवार को दोपहर बाद हुई ओलावृष्टि और बारिश से कुछ देर के लिए जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया और पर्यटक गतिविधियां भी कुछ देर के लिए थम गईं।

12:54 AM, 22-Apr-2023 Chandauli News: अजान की सदाओं के साथ खोला रोजा

12:54 AM, 22-Apr-2023 Agra News: दुष्कर्म पीड़िता का पैनल ने कराया गर्भपात

12:54 AM, 22-Apr-2023 Jammu News: आतंकियों व पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में उबाल, बोले-सर्जिकल स्ट्राइक ही समाधान

12:54 AM, 22-Apr-2023 Basti News: भट्ठा संचालक सहित 6 गिरफ्तार, चोरी की लकड़ी का सोफा, बेड बरामद मुंडेरवा रेलवे स्टेशन के बाग से सागौन का पेड़ काटने के मामले में आरपीएफ बस्ती पोस्ट को सफलता मिली है। चोरी की घटना में शामिल भट्ठा संचालक समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की लकड़ी के साथ उससे बने सोफा व बेड भी बरामद किया है।

12:53 AM, 22-Apr-2023 Jhansi News: सजदे में झुके सिर, दुआ को उठे हाथ मुकद्दस रमजान में शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा करते हुए नमाजियों और रोजेदारों की आंखें नम हो गईं। जुमे की नमाज के दौरान शहर की अधिकांश मस्जिदें नमाजियों से भरी रहीं।