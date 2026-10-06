नंदीग्रामः वोटिंग तेज, बूथों पर उत्साह तो बाहर सियासी घमासान, कांग्रेस ने एजेंट को बूथ से हटाने का आरोप लगाया

पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में मंगलवार को उपचुनाव के दौरान सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आईं। गांवों और बाजार से लोग समूहों में मतदान केंद्रों तक पहुंचे। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। दूसरी ओर संवेदनशील माने जाने वाले इस क्षेत्र में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के कारण माहौल में सियासी गर्मी बनी रही। दोपहर एक बजे तक 60.32 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सुबह नौ बजे तक 20.89 और 11 बजे तक 43.95 प्रतिशत मतदान हुआ था।

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कुल मतदाता : करीब 2.66 लाख

मतदान केंद्र : 323

संवेदनशील केंद्र : 79

सुबह 9 बजे : 20.89 प्रतिशत

सुबह 11 बजे : 43.95 प्रतिशत

दोपहर 1 बजे : 60.32 प्रतिशत

मतदान का समय : सुबह 7 से शाम 6 बजे तक

केंद्रीय बल : 37 कंपनियां

राज्य पुलिस : करीब 700

मुख्यमंत्री ने वोट डाला : नंदनायकबाड़ प्राथमिक विद्यालय

मुख्य विवाद : कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को हटाने का आरोप

मतगणना : 9 अक्तूबर

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदनायकबाड़ प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। वह सामान्य काफिले के बजाय ई-रिक्शा से मतदान केंद्र तक पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने नंदीग्राम में मतदान शांतिपूर्ण होने की बात कही और अधिक मतदान की उम्मीद जताई।नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री के दो विधानसभा क्षेत्रों से जीतने के बाद खाली हुई है। 2026 के विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटें जीती थीं और बाद में भवानीपुर सीट बरकरार रखने के कारण नंदीग्राम में उपचुनाव हो रहा है।सुबह सात बजे मतदान शुरू होने के साथ ही कई केंद्रों पर मतदाता पहुंचने लगे थे। शुरुआती दो घंटे में ही 20.89 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। 11 बजे तक यह 43.95 और दोपहर एक बजे 60.32 प्रतिशत पहुंच गया। यानी दोपहर तक मतदान की रफ्तार काफी तेज रही। नंदीग्राम में 2.66 लाख से अधिक मतदाता हैं। कुल 323 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 79 केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। सुरक्षा के लिए 37 कंपनियां केंद्रीय बलों की और करीब 700 राज्य पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।मतदान के बीच कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ से जबरन हटा दिया गया। उन्होंने कुछ इलाकों में चुनावी प्रक्रिया में बाधा और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दबाव का भी आरोप लगाया। कांग्रेस की शिकायतों के बाद नंदीग्राम में बूथ स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी हासीरानी रथ ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया और कहा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कुछ मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों ने भी मतदान में किसी बड़ी समस्या से इनकार किया है। इसलिए फिलहाल इन आरोपों को चुनावी शिकायतों के रूप में ही देखा जा रहा है।नंदीग्राम में राजनीतिक तनाव और बूथ संबंधी शिकायतों की खबर जरूर है, लेकिन दोपहर एक बजे तक किसी बड़ी हिंसक घटना की पुष्ट सूचना सामने नहीं आई है। उपलब्ध रिपोर्टों में मतदान को कुल मिलाकर जारी और बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण बताया गया है। यानी जमीन पर तस्वीर दोहरी है—बूथों के भीतर मतदाताओं की लंबी कतारें और लगातार बढ़ता मतदान, जबकि बाहर राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप ने माहौल को गर्म रखा है।