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बीजू जनता दल ने शनिवार को घोषणा की है कि वह महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक का विस्तृत अध्ययन करेगी। पूर्व सीएम और पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक इस मामले में अंतिम फैसला लेंगे। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या पचास फीसदी बढ़ाई जाएगी।