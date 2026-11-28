ओडिशा: परिसीमन विधेयक पर जल्दबाजी नहीं करेगी बीजू जनता दल, पूर्व सीएम नवीन पटनायक तय करेंगे पार्टी का रुख
पीटीआई, भुवनेश्वर Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 28 Nov 2026 11:36 PM IST
सार
ओडिशा में महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल पर बीजू जनता दल ने फिलहाल कोई रुख तय नहीं किया है। पार्टी का कहना है कि संसद में बिल पेश होने और उसके प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा के बाद नवीन पटनायक अंतिम फैसला लेंगे। पार्टी ने स्पष्ट किया कि ओडिशा के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।
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विस्तार
बीजू जनता दल ने शनिवार को घोषणा की है कि वह महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक का विस्तृत अध्ययन करेगी। पूर्व सीएम और पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक इस मामले में अंतिम फैसला लेंगे। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या पचास फीसदी बढ़ाई जाएगी।
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बीजद के राज्यसभा में पांच सदस्य हैं। लोकसभा में पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पार्टी का कहना है कि संसद में विधेयक पेश होने से पहले कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सभी प्रावधानों की बारीकी से जांच की जाएगी। राज्यसभा में पार्टी के नेता मानस मंगाड़राज ने इन बातों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पार्टी ओडिशा के हितों को हमेशा प्राथमिकता देती है। राज्य के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
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सीटों में वृद्धि और राजनीतिक प्रतिक्रिया
परिसीमन के तहत सीटों में पचास फीसदी की बढ़ोतरी सभी राज्यों में समान रूप से लागू होनी चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता प्रसन्ना आचार्य ने कहा कि सही समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन दोनों को बीजद के समर्थन की उम्मीद है। क्षेत्रीय दल दोनों ब्लॉकों से समान दूरी बनाए रखता है। पार्टी पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी भी समूह का समर्थन नहीं कर रही है।
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कांग्रेस की चिंता और भाजपा का स्वागत
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने परिसीमन प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका दावा है कि लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व 3.9 फीसदी से घटकर 3.4 फीसदी हो सकता है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व का हक छीनने का प्रयास है। जनसंख्या नियंत्रण का मूल्य ओडिशा को नहीं चुकाना चाहिए। पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। वर्तमान में ओडिशा में इक्कीस लोकसभा सीटें हैं। कुल चौदह विधानसभा सीटें बढ़कर दो सौ बीस हो सकती हैं। उप मुख्यमंत्री प्रवति परिदा ने इस प्रस्तावित कानून का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे देश भर की महिलाओं को बड़ी खुशी मिलेगी।
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बीजद के राज्यसभा में पांच सदस्य हैं। लोकसभा में पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पार्टी का कहना है कि संसद में विधेयक पेश होने से पहले कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सभी प्रावधानों की बारीकी से जांच की जाएगी। राज्यसभा में पार्टी के नेता मानस मंगाड़राज ने इन बातों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पार्टी ओडिशा के हितों को हमेशा प्राथमिकता देती है। राज्य के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
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सीटों में वृद्धि और राजनीतिक प्रतिक्रिया
परिसीमन के तहत सीटों में पचास फीसदी की बढ़ोतरी सभी राज्यों में समान रूप से लागू होनी चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता प्रसन्ना आचार्य ने कहा कि सही समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन दोनों को बीजद के समर्थन की उम्मीद है। क्षेत्रीय दल दोनों ब्लॉकों से समान दूरी बनाए रखता है। पार्टी पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी भी समूह का समर्थन नहीं कर रही है।
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कांग्रेस की चिंता और भाजपा का स्वागत
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने परिसीमन प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका दावा है कि लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व 3.9 फीसदी से घटकर 3.4 फीसदी हो सकता है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व का हक छीनने का प्रयास है। जनसंख्या नियंत्रण का मूल्य ओडिशा को नहीं चुकाना चाहिए। पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। वर्तमान में ओडिशा में इक्कीस लोकसभा सीटें हैं। कुल चौदह विधानसभा सीटें बढ़कर दो सौ बीस हो सकती हैं। उप मुख्यमंत्री प्रवति परिदा ने इस प्रस्तावित कानून का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे देश भर की महिलाओं को बड़ी खुशी मिलेगी।