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विज्ञापन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में सचिवालय परिसर की पांच इमारतों के निर्माण पर प्रस्तावित 15,317 करोड़ रुपये के खर्च को लेकर सियासत तेज हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस लागत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना की लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है और ठेके देने में गड़बड़ी की गई है। जगन के मुताबिक, 2018 में इस परियोजना की शुरुआती लागत 2,271 करोड़ रुपये थी। बाद में टेंडर रद्द हुए और अप्रैल 2025 में दोबारा काम 4,689 करोड़ रुपये में दिया गया। इसके बाद अनुमान बढ़कर 6,641 करोड़ रुपये हो गया। कांच, एसी और अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त 4,830 करोड़ रुपये जोड़े गए। वहीं, सत्तारूढ़ टीडीपी ने आरोपों को गलत बताया है। पार्टी का कहना है कि परियोजना तकनीकी रूप से जटिल है और निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ने से लागत में बदलाव हुआ है।

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ओडिशा: पुलिस की कथित प्रताड़ना से परेशान बुजुर्ग ने थाने में पिया जहर

ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले में पुलिस थाने के अंदर एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर जहर पी लिया। 68 वर्षीय शिव प्रसाद प्रधान का आरोप था कि पुलिस उनके बेटे और बहू के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही थी और उन्हें परेशान किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक, बैपुर गांव के रहने वाले शिव प्रसाद ने पिछले महीने अपने बेटे पर पत्नी के साथ मिलकर तीन साल से प्रताड़ित करने, आर्थिक मदद नहीं देने और धमकी देने का आरोप लगाया था। उनकी पत्नी सरस्वती ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। बुजुर्ग अपने बेटे से अलग रह रहे थे। शनिवार को वह शिकायत के सिलसिले में केंद्रापड़ा सदर थाने पहुंचे थे। उनके दामाद ने आरोप लगाया कि वहां पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इससे परेशान होकर उन्होंने थाने में ही जहर पी लिया। उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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बंगलूरू: 400 केवी की हाईटेंशन लाइन में फंसे चील को केपीटीसीएल ने सुरक्षित बचाया

बंगलूरू में कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) ने 400 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन में फंसे एक चील को सुरक्षित बचा लिया। खास बात यह रही कि इस दौरान बिजली की सप्लाई बंद नहीं करनी पड़ी। अधिकारियों के मुताबिक, बैनरघट्टा इलाके में एक चील पतंग के मांझे में उलझकर बिजली के तार में फंस गई थी। वह करीब तीन दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। चील जमीन से 90 फीट से अधिक ऊंचाई पर 400 केवी की लाइन में फंसी थी। इस लाइन से बंगलूरू के करीब 10 इलाकों में बिजली पहुंचती है। ऐसे में बिजली बंद किए बिना बचाव करना बड़ी चुनौती थी। केपीटीसीएल ने ब्राजील से मंगाए गए विशेष इंसुलेटेड एरियल वर्क प्लेटफॉर्म की मदद से यह अभियान चलाया। वन विभाग और वन्यजीव बचाव संगठनों ने भी सहयोग किया। घायल चील का फिलहाल इलाज और पुनर्वास किया जा रहा है।

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वीजा खत्म होने के बाद अवैध रूप से रहने के आरोप में कोलकाता से अफगान नागरिक गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने शनिवार को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अब्दुल हकीम उर्फ मोहम्मद राजा उर्फ ओसामा के रूप में हुई है। आरोप है कि वीजा खत्म होने के बाद भी वह भारत में अवैध रूप से रह रहा था। एक गुप्त सूचना के आधार पर, पश्चिम बंगाल एसटीएफ के अधिकारियों ने न्यू टाउन में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इसी छापेमारी के दौरान अफगान नागरिक ओसामा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वह किस मकसद से भारत आया था, वीजा खत्म होने के बाद भी वह भारत में कैसे रह रहा था और क्या उसके पास कोई वैध दस्तावेज थे।

असम में मालगाड़ी बेपटरी, त्रिपुरा-मिजोरम-मणिपुर की रेल सेवाएं प्रभावित

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि असम के लुमडिंग डिवीजन में एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर जाने के कारण दक्षिणी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल संपर्क बाधित हो गया है। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि शुक्रवार रात लुमडिंग डिवीजन के लुमडिंग-बदरपुर सिंगल-लाइन पहाड़ी सेक्शन में मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। यह घटना तब हुई जब ट्रेन बंदरखाल और दामचेरा स्टेशनों के बीच से गुजर रही थी।



उन्होंने कहा कि रेल पटरी को बहाल करने का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि, इलाका कठिन होने के कारण इसमें कुछ समय लग सकता है। सीपीआरओ शर्मा ने बताया कि फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए कई स्टेशनों पर 'हेल्प डेस्क' खोले गए हैं और टिकटों का रिफंड भी दिया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि यात्रियों को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी उपलब्ध कराई गईं। अधिकारी के अनुसार, ट्रेन से मिजोरम के सैरांग जा रहे लगभग 194 स्कूली बच्चों को, जो ट्रेनें रद्द होने के कारण लुमडिंग स्टेशन पर फंस गए थे, रात का खाना, नाश्ता और दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया। बच्चों को विशेष बसों के जरिए दक्षिणी असम के सिलचर ले जाया जा रहा है, और वहां से वे सैरांग तक की यात्रा के लिए एक विशेष ट्रेन में सवार होंगे। सीपीआरओ ने बताया कि इस घटना के बाद लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस ट्रेनों सहित कुल 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या उनका मार्ग छोटा कर दिया गया है। एनएफआर के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ट्रेन सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर बहाली का काम चल रहा है।