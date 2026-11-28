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बता दें कि केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसके तहत महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या के साथ-साथ उनकी विधानसभाओं की सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है।पूर्व सांसद जलील ने कहा, 'शरद पवार देश के हित में नहीं सोच रहे हैं। वह भाजपा से अपने परिवार को होने वाले फायदे के बारे में सोच रहे हैं।' उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी ने अपना रुख बदलते हुए विधेयकों का समर्थन करने का एलान किया है। एआईएमआईएम नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक दलों पर इन विधेयकों का समर्थन करने के लिए दबाव बना रही है या उन्हें प्रलोभन दे रही है।उन्होंने कहा, 'पहले डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों और मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। मैं भी वहां मौजूद था और एआईएमआईएम का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उन्होंने बैठक में एक अच्छी प्रस्तुति दी थी, जिसमें परिसीमन का विरोध करने का रोडमैप दिखाया गया था।'एआईएमआईएम नेता ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले केंद्र सरकार को सभी राजनीतिक दलों के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें वे दल भी शामिल होने चाहिए जिनका लोकसभा में केवल एक सांसद है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के दूरगामी परिणाम होंगे।छत्रपति संभाजीनगर में शनिवार को शिवसेना (यूबीटी) के नेता चंद्रकांत खैरे ने भी शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के फैसले को विश्वासघात बताया।खैरे ने कहा कि इस कदम का मतलब है कि शरद पवार की पार्टी अब विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा नहीं रह गई है। इस गठबंधन में शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस भी शामिल हैं।पत्रकारों से बातचीत में खैरे ने कहा, 'परिसीमन विधेयक का समर्थन करना शरद पवार की पसंद है, लेकिन हमें यह पसंद नहीं आया। पहले कई लोगों ने कहा था कि पवार आपको धोखा देंगे और भाजपा के साथ चले जाएंगे और आप जहां हैं, वहीं रह जाएंगे। अब पार्टी कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि शरद पवार के साथ रहकर हमें क्या मिला? हम सत्ता में भी नहीं रहे।'आगे उन्होंने कहा, 'यह एक तरह का विश्वासघात है। वह एक बड़े नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन शरद पवार का यह फैसला लोगों को पसंद नहीं आया। यह हमारी पार्टी के लिए दुखद है।'