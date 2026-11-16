न्यूज अपडेट्स: असम में 1.16 लाख घोषित विदेशी फरार; बंगाल में नड्डा के काफिले पर हमले के आरोपी की परेड

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गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि असम में 1,16,946 घोषित विदेशी नागरिकों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है और न ही उन्हें देश से बाहर भेजा गया है। अदालत ने इसे राज्य में विदेशियों को बाहर भेजने के मामले में बेहद चिंताजनक स्थिति बताया है। जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की पीठ ने 10 नवंबर को एक घोषित विदेशी को देश से बाहर भेजने से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, असम सरकार ने हलफनामे में बताया है कि 30 जून तक 1,16,946 घोषित विदेशी नागरिकों को पकड़कर देश से बाहर भेजा जाना बाकी था। कोर्ट ने कहा कि यह आंकड़ा राज्य में विदेशियों को बाहर भेजने की बेहद गंभीर तस्वीर पेश करता है। विज्ञापन नड्डा के काफिले पर हमला मामले में पुलिस ने आरोपी इमरान की परेड कराई, जोड़ रहा था हाथ विज्ञापन भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान हसन मोल्ला को पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार रात दक्षिण 24 परगना के उस्ती इलाके में घुमाया। इस दौरान वह स्थानीय लोगों के सामने हाथ जोड़ता और सिर झुकाकर चलता नजर आया। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई दिसंबर 2020 में हुई घटना का क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए की गई थी। उल्लेखनीय है कि 10 दिसंबर 2020 को दक्षिण 24 परगना के शिराकोल में जेपी नड्डा के काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने पांच नवंबर को इमरान को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे नौ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इमरान मगरहाटा पश्चिम में युवा तृणमूल कांग्रेस का नेता रह चुका है। विज्ञापन विज्ञापन

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खराब ब्रेक की जानकारी के बावजूद 463 किलोमीटर तक दौड़ती रही वंदे भारत भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली में सुरक्षा से जुड़ी बेहद गंभीर लापरवाही सामने आई है। कोचों के ब्रेक काम न करने की बार-बार मिली लिखित और मौखिक चेतावनी के बावजूद, खाली वंदे भारत ट्रेन झारखंड से उत्तर प्रदेश के बीच करीब 463 किलोमीटर तक पटरी पर दौड़ती रही। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मामला सामने आने के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने रांची के डिविजनल रेलवे मैनेजर को इस पूरी घटना की विस्तृत जांच करने और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह घटना 24 अक्तूबर की है। वंदे भारत चेयर कार के एक खाली रैक (कोच) को झारखंड के हटिया से उत्तर प्रदेश के झांसी भेजा जा रहा था। इसके लिए मालगाड़ी के इंजन का इस्तेमाल किया गया था। नियमों के मुताबिक, वंदे भारत के ब्रेकिंग सिस्टम को मालगाड़ी के इंजन के साथ ठीक से जोड़ा जाना जरूरी था, लेकिन कर्मचारियों ने इसमें चूक कर दी।