Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   One arrested with 48 bottles of country liquor

Kaithal News: 48 बोतल देसी शराब समेत एक गिरफ्तार

Tue, 17 Nov 2026 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
One arrested with 48 bottles of country liquor
कैथल। पुलिस ने अतिरिक्त अनाज मंडी में चाय के खोखे की आड़ में अवैध शराब बेचने वाले आरोपी चंदाना रोड निवासी सोहन लाल को काबू कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 48 बोतल देसी शराब बरामद की। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि चौकी अनाज मंडी में तैनात एएसआई विनेश कुमार की टीम गश्त कर रही थी। टीम को गुप्त सूचना मिली कि युवक अतिरिक्त अनाज मंडी में चाय के खोखे पर शराब बेचने का धंधा करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर सोहन लाल को काबू किया। तलाशी के दौरान खोखे में फ्लैक्स बोर्ड के नीचे रखी चार गत्ता पेटियां मिलीं। इनमें देसी शराब की 48 बोतलें रखी हुई थीं। पुलिस ने शराब कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ थाना शहर में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed