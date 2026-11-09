'कांग्रेस को ईद में होली क्यों नहीं दिखती?': खरगे के बयान पर नितेश राणे हमलावर, कांग्रेस नेताओं को दी चुनौती

महाराष्ट्र के मत्स्य पालन एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राम मंदिर के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। राणे ने आरोप लगाया कि जब भी इस्लाम के बारे में बात की जाती है, तो सोनिया गांधी को बुरा लगता है। इसी तरह बाबरी मस्जिद का जिक्र करने पर भी उन्हें आपत्ति होती है। उन्होंने सवाल किया कि यदि सोनिया गांधी वास्तव में खुद को धर्मनिरपेक्ष मानती हैं, तो फिर राम मंदिर के बारे में उसी भावना से बात क्यों नहीं करतीं?

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