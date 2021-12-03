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जड़ से खत्म हो सकती है टीबी : मुकेश

Wed, 04 Nov 2026 12:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:59 AM IST
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TB can be eradicated completely: Mukesh
महेंद्रगढ़। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को गांव डुलाना में निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर लगाया गया। पीएचसी मालड़ा बास की प्रभारी डॉ. पिंकी जांगड़ा के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में सरपंच मुकेश देवी भी मौजूद रहीं। स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल बस टीम ने 148 लोगों की स्क्रीनिंग की। इनमें टीबी के संभावित 12 मरीजों के बलगम के नमूने जांच के लिए नागरिक अस्पताल कनीना भेजे गए। वहीं, खांसी-जुकाम और छाती में दर्द की शिकायत वाले 57 लोगों के एक्स-रे किए गए। स्वास्थ्य कर्मी मुकेश चौहान ने कहा कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। पूरा दवा कोर्स लेने से मरीज ठीक हो सकता है। सरकार की ओर से दवाइयां निशुल्क दी जाती हैं। साथ ही इलाज के दौरान मरीज को प्रतिमाह 1000 रुपये पोषण भत्ता भी मिलता है। संवाद
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