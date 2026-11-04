TI दिलीप पुरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी का हुआ शॉर्ट एनकाउंटर,आरोपी के पैर में लगी गोली

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खातेगांव टीआई हत्याकांड के मुख्य आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस की गोली पैर में लगी टायर पंचर होने पर भागने की कोशिश, एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर पुलिस टीम पर किया फायर; जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल देवास। खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की ट्रक से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ट्रक चालक गजेंद्र रावत उर्फ अक्कू का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। राजोदा और बरोठा के बीच हुई घटना में आरोपी ने पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।



जानकारी के अनुसार, एसआईटी की टीम मुख्य आरोपी गजेंद्र रावत को लेकर खातेगांव की ओर जा रही थी। इसी दौरान राजोदा और बरोठा के बीच पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया। पुलिसकर्मी वाहन का टायर बदल रहे थे, तभी आरोपी ने लघुशंका जाने की बात कही। सुरक्षा में तैनात एएसआई उसे सड़क किनारे ले गए। इसी दौरान आरोपी ने अचानक एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और भागने लगा।



पुलिस टीम ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद एसआईटी टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की एक गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। मौके से छीनी गई सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद कर ली गई। घायल आरोपी को रात करीब 10:30 बजे देवास जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। खाटीआई दिलीप पुरी हत्याकांड से जुड़े इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस की विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।



आरोपी को भागने से रोकने के लिए पुलिस ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्रवाई की, जिसमें वह घायल हो गया। इसके बाद उसे तत्काल देवास जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां वह फिलहाल आईसीयू में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। हालांकि, एसपी ने आरोपी के भागने के प्रयास और पुलिस कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया।





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