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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 3 November 2026

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पढ़ें 3 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Tue, 03 Nov 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 3 November 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 03-Nov-2026

ग्लेन मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा: ऑस्ट्रेलिया को तीन बार बनाया चैंपियन, जानें उनका करियर

Glenn Maxwell announces retirement from international cricket know
ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है। और पढ़ें
01:00 AM, 03-Nov-2026

Mirzapur News: कॉस्मेटिक की दुकान के ऊपर कमरे में छिपाकर रखे 97 किलो पटाखे के साथ आरोपी गिरफ्तार

Accused arrested with 97 kg of firecrackers, which were kept hidden in a room above a cosmetic shop.
Accused arrested with 97 kg of firecrackers, which were kept hidden in a room above a cosmetic shop. और पढ़ें
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12:59 AM, 03-Nov-2026

Mathura News: महादंगल में 55 पहलवानों ने दिखाए दांव-पेच

55 wrestlers showcased their skills at the grand wrestling tournament
मथुरा समाचार और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026

Shahjahanpur News: आईक्यूएसी व लाइब्रेरी का आज लोकार्पण करेंगी राज्यपाल, विद्यार्थियों से होगा संवाद भी

The Governor will inaugurate the IQAC and the library today; she will also interact with the students.
शाहजहांपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मंगलवार को पहली बार स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय आएंगी। राज्यपाल के स्वागत को लेकर सोमवार को पूरे दिन तैयारियां चलती रहीं। और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026

Rewari News: दिवाली पर सुरक्षा बढ़ी, अतिरिक्त राइडर्स और दुर्गा शक्ति की टीमें तैनात

Security stepped up for Diwali; additional riders and 'Durga Shakti' teams deployed.
Security stepped up for Diwali; additional riders and 'Durga Shakti' teams deployed. और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026

Charkhi Dadri News: छह को प्रदेशभर में रोष प्रदर्शन करेंगे जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

छह को प्रदेशभर में रोष प्रदर्शन करेंगे जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पढ़ें
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12:59 AM, 03-Nov-2026

Fatehpur News: बाजरा काटकर लौट रहे युवक को पीटा, मां का सिर फोड़ा

ललौली थाना क्षेत्र के बड़ी धोबिया मजरे कोरी कनक गांव में बाजरा काटकर लौट रहे युवक को रास्ते में घेरकर पीट दिया गया। और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026

Mirzapur News: लापता का 23 दिन बाद भी पता नहीं, हत्या की आशंका

Missing person remains untraced after 23 days; foul play suspected.
Missing person remains untraced after 23 days; foul play suspected. और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026

Noida News: वारंटी में बदलने के बजाय निवासी पर नया मीटर खरीदने का दबाव बनाने का आरोप

Allegation of pressuring a resident to purchase a new meter instead of replacing it under warranty और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026

Solan News: सीबीएसई नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता 12 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं

कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सनवारा में चल रही सीबीएसई नेशनल बॉयज वॉलीबॉल प्रतियोगिता के चौथे दिन विभिन्न आयु वर्गों के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। और पढ़ें
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