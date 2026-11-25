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पुलिस के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, आरोपी की कार में छिपाकर रखे गए पारदर्शी पॉलीथिन पैकेट से 1,052.9 ग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। इसमें हरे रंग के पत्तेदार पदार्थ के साथ फूल और फल वाले ऊपरी हिस्से शामिल थे। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1.05 करोड़ रुपये बताई गई है। विज्ञापन



इस मामले में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत मादक पदार्थ निरोधक पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थ के स्रोत का पता लगाने और तस्करी के नेटवर्क में कथित तौर पर शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है। पुलिस के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, आरोपी की कार में छिपाकर रखे गए पारदर्शी पॉलीथिन पैकेट से 1,052.9 ग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। इसमें हरे रंग के पत्तेदार पदार्थ के साथ फूल और फल वाले ऊपरी हिस्से शामिल थे। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1.05 करोड़ रुपये बताई गई है।इस मामले में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत मादक पदार्थ निरोधक पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थ के स्रोत का पता लगाने और तस्करी के नेटवर्क में कथित तौर पर शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

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गोवा पुलिस की मादक पदार्थ निरोधक इकाई ने मंगलवार को गुजरात के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पोरवोरिम में उसकी कार से 1.05 करोड़ रुपये मूल्य का एक किलोग्राम से अधिक संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, 31 वर्षीय आरोपी की पहचान सूरत निवासी रुचितकुमार वेकारिया के रूप में हुई है। विशेष सूचना के आधार पर 23 और 24 नवंबर की दरमियानी रात पोरवोरिम की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में छापा मारा गया। इसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया।