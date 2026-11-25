{"_id":"6b05edcbe825df2f9504f9ff","slug":"sp-releases-list-of-5-candidates-for-up-elections-places-a-major-bet-on-pda-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी चुनाव के लिए सपा ने जारी की 5 प्रत्याशियों की सूची, PDA पर खेला बड़ा दांव","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से पांच प्रत्याशियों की सूची जारी किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ गई है। जारी सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने की बात कही गई है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने इस सूची के जरिए अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को राजनीतिक रूप से एकजुट करने का संदेश देने की कोशिश की है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ पार्टी ने 'होगा पीडीए के नाम अबकी एकजुट मतदान' का नारा भी दिया है। इस नारे के जरिए समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सामाजिक भागीदारी और एकजुटता के मुद्दे को प्रमुखता देने का संकेत दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए की राजनीति को अपनी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते रहे हैं।



समाजवादी पार्टी का मानना है कि पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करके चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है। पांच प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में उम्मीदवारों के चयन और क्षेत्रीय समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातीय और सामाजिक समीकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, वहीं बुंदेलखंड में स्थानीय मुद्दे, रोजगार, किसान, विकास और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जैसे विषय चुनावी चर्चा का हिस्सा रहते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा को पार्टी की शुरुआती चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, प्रत्याशियों के नाम और संबंधित विधानसभा सीटों की आधिकारिक पुष्टि के बिना उनके सामाजिक समीकरणों या चुनावी प्रभाव को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी की यह पहल संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं तक चुनावी संदेश पहुंचाने की कोशिश भी मानी जा सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि पार्टी आने वाले दिनों में किन अन्य सीटों पर उम्मीदवार घोषित करती है और पीडीए के नारे को जमीन पर उतारने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। इसके साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अन्य राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी की इस पहल के जवाब में अपनी चुनावी तैयारियों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं।

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