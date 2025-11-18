पढ़ें 29 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:30 AM IST
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 29-Sep-2026
Delhi NCR News: समय सीमा खत्म और बिना फोटो के आईडी कार्ड बांटे, दूसरे के कार्ड से ड्यूटी करता मिला कर्मचारीDeadline expired: ID cards distributed without photos; employee found performing duty using someone else's card. और पढ़ें
12:30 AM, 29-Sep-2026
Sirmour News: सतौन में बनेगी अत्याधुनिक लाइब्रेरी, युवाओं को नहीं जाना पड़ेगा पांवटा-नाहन
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12:30 AM, 29-Sep-2026
Solan News: शहर में सड़क किनारे बनी नालियों पर टूटी जालियां दे रहीं हादसों को न्योता
12:30 AM, 29-Sep-2026
सरकार-जनप्रतिनिधि कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो नोटा विकल्प : जीएस चौहान
12:29 AM, 29-Sep-2026
Basti News: रैबीज से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण बहुत जरूरी
12:29 AM, 29-Sep-2026
यूपी: आगरा के पारस गुप्ता ने जीती यूपी स्टेट स्नूकर चैंपियनशिप, फाइनल में लखनऊ के आयुष मित्तल को दी मात
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12:29 AM, 29-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: सड़क किनारे खड़ी कार में रोडवेज बस ने मारी टक्करA roadways bus rammed into a car parked by the roadside. और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026
Lakhimpur Kheri News: ब्लाइंड स्पॉट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए 100 मीटर पहले लगेगा साइनेजब्लाइंड स्पॉट पर हादसे रोकने के लिए घुमावदार स्थानों और ब्लाइंड स्पॉट से 100 मीटर पहले साइनेज लगाए जाएंगे। और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026
आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 2, 6 और 8 वालों की आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार, काम में मिलेगी सफलता
Ank Jyotish 29 September 2026: अंक ज्योतिष में आज का दिन मूलांक के आधार पर कई महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, रिश्तों और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा।और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026