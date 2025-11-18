पढ़ें 29 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

12:29 AM, 29-Sep-2026

आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 2, 6 और 8 वालों की आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार, काम में मिलेगी सफलता

Ank Jyotish 29 September 2026: अंक ज्योतिष में आज का दिन मूलांक के आधार पर कई महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, रिश्तों और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा।