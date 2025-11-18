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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 29 September 2026

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पढ़ें 29 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Tue, 29 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 29 September 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 29-Sep-2026

Delhi NCR News: समय सीमा खत्म और बिना फोटो के आईडी कार्ड बांटे, दूसरे के कार्ड से ड्यूटी करता मिला कर्मचारी

Deadline expired: ID cards distributed without photos; employee found performing duty using someone else's card. और पढ़ें
12:30 AM, 29-Sep-2026

Sirmour News: सतौन में बनेगी अत्याधुनिक लाइब्रेरी, युवाओं को नहीं जाना पड़ेगा पांवटा-नाहन

library facility in sataun
सतौन में बनेगी अत्याधुनिक लाइब्रेरी, युवाओं को नहीं जाना पड़ेगा पांवटा-नाहन और पढ़ें
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12:30 AM, 29-Sep-2026

Solan News: शहर में सड़क किनारे बनी नालियों पर टूटी जालियां दे रहीं हादसों को न्योता

Broken grates on roadside drains in the city are inviting accidents.
शहर में सड़क किनारे बनी नालियों पर लगी लोहे की जालियां जगह-जगह टूट चुकी हैं। और पढ़ें
12:30 AM, 29-Sep-2026

सरकार-जनप्रतिनिधि कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो नोटा विकल्प : जीएस चौहान

ponta vikas munch pressvarat
पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में विकास और जनसमस्याओं को लेकर श्री पांवटा साहिब विकास मंच ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं के सामने नोटा को एक विकल्प के रूप में रखने की बात कही है। और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026

Basti News: रैबीज से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण बहुत जरूरी

Timely vaccination is crucial for protection against rabies.
Timely vaccination is crucial for protection against rabies. और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026

यूपी: आगरा के पारस गुप्ता ने जीती यूपी स्टेट स्नूकर चैंपियनशिप, फाइनल में लखनऊ के आयुष मित्तल को दी मात

agra resident Paras Gupta wins UP State Snooker Championship
फाइनल मुकाबले में पारस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वे शुरुआती दोनों फ्रेम हार गए। इसके बाद पारस ने शानदार वापसी करते हुए अपनी लय हासिल की और आयुष को कोई मौका दिए बिना लगातार पांच फ्रेम जीतकर 5-2 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और पढ़ें
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12:29 AM, 29-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: सड़क किनारे खड़ी कार में रोडवेज बस ने मारी टक्कर

A roadways bus rammed into a car parked by the roadside. और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026

Lakhimpur Kheri News: ब्लाइंड स्पॉट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए 100 मीटर पहले लगेगा साइनेज

ब्लाइंड स्पॉट पर हादसे रोकने के लिए घुमावदार स्थानों और ब्लाइंड स्पॉट से 100 मीटर पहले साइनेज लगाए जाएंगे। और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026

आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 2, 6 और 8 वालों की आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार, काम में मिलेगी सफलता

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 29 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

Ank Jyotish 29 September 2026: अंक ज्योतिष में आज का दिन मूलांक के आधार पर कई महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, रिश्तों और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा।

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12:29 AM, 29-Sep-2026

Faridabad News: सरकारी दफ्तरों की छत पर खुली पड़ी पानी की टंकियां, कैसे रुकेगा डेंगू

How can dengue be stopped? और पढ़ें
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