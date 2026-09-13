ब्रिक्स की महफिल में भारत का जलवा: भरतनाट्यम से कथक तक, 160 कलाकारों ने दिखाई अपनी विरासत, क्या था खास?

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ब्रिक्स देशों के अलग-अलग पारंपरिक वाद्ययंत्रों और संगीत शैलियों को एक साथ लाकर ऐसी प्रस्तुति तैयार की गई, जिसमें विविध संगीत परंपराओं के बीच तालमेल दिखाई दिया।

भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं और दूसरे देशों के संगीत का यह मेल अलग-अलग सभ्यताओं की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को एक साथ सामने लाने की कोशिश थी।

इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगुवाई विदेश मंत्रालय से जुड़ी सांस्कृतिक संस्था भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने की, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति को सामने रखने का काम करती है।

कार्यक्रम में संगीत और नृत्य के जरिए ब्रिक्स परिवार की अलग-अलग संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश की गई और भारत की सांस्कृतिक विविधता को इसकी केंद्रीय पहचान के तौर पर पेश किया गया।

भारतीय कलाकारों ने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियों के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों की सांस्कृतिक परंपराओं को मंच पर पेश किया। भारतीय नर्तकों के साथ देश के पारंपरिक संगीतकार भी प्रस्तुति का हिस्सा रहे और अलग-अलग भारतीय वाद्ययंत्रों की धुनों ने कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति का रंग जोड़ा।यह कार्यक्रम सिर्फ भारत की सांस्कृतिक प्रस्तुति तक सीमित नहीं था। इसमें ब्रिक्स के दूसरे सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों को भी शामिल किया गया। अलग-अलग देशों की संगीत परंपराओं को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ जोड़कर एक साझा प्रस्तुति तैयार की गई। इसका उद्देश्य अलग-अलग संस्कृतियों को एक मंच पर लाना और ब्रिक्स देशों के बीच साझा सांस्कृतिक जुड़ाव को सामने रखना था।आयोजकों के मुताबिक, ‘ब्रिक्स सिम्फनी’ का मकसद अलग-अलग संगीत परंपराओं से एक साझा कलात्मक अभिव्यक्ति तैयार करना था। कार्यक्रम की थीम ‘एक लय, अनेक संस्कृतियां’ रखी गई। इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि अलग-अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के बावजूद ब्रिक्स देशों के लोगों के बीच साझा जुड़ाव के कई माध्यम हैं। इस प्रस्तुति में भारत की सांस्कृतिक विविधता को खास आधार बनाया गया।ब्रिक्स में शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इसके सदस्य बने। इसके बाद 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हुआ। पिछले साल बेलारूस, बोलीविया, कजाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम को ब्रिक्स साझेदार देश बनाया गया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई शीर्ष नेता और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।