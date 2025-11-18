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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 4 September 2026

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पढ़ें 4 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 4 September 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 04-Sep-2026

Almora News: दहशत की दहाड़ पर काबू... सल्ट में बाघ को किया ट्रैंकुलाइज

भौनखाल में गाय को निवाला बनाने वाला बाघ को रेस्क्यू कर ढेला सेंटर भेजा गया और पढ़ें
01:00 AM, 04-Sep-2026

Chandauli News: नई दिल्ली से दानापुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Special train will run between New Delhi and Danapur और पढ़ें
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12:59 AM, 04-Sep-2026

Shahjahanpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए निकाली गई जागरूकता रैली

Awareness rally organized to promote the National Lok Adalat.
शाहजहांपुर। 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Pilibhit News: गाजीपुर कुंडा में दो दिन से स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद

Health sub-centre in Ghazipur Kunda closed for two days.
सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Ghazipur News: मेडिकल काॅलेज में युवक की मौत, परिजन बोले-कहने पर भी नहीं पहुंचे डॉक्टर व कर्मी

Youth dies in medical college, family members say doctors and staff did not reach even after asking
Youth dies in medical college, family members say doctors and staff did not reach even after asking और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Jaunpur News: जंघई पहुंचे एनएचएआई के चेयरमैन, मछलीशहर-भदोही फोरलेन की परखी गुणवत्ता

NHAI chairman reached Janghai, checked the quality of Machhlishahr-Bhadohi four-lane road
NHAI chairman reached Janghai, checked the quality of Machhlishahr-Bhadohi four-lane road और पढ़ें
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12:59 AM, 04-Sep-2026

Shahjahanpur News: ई-रिक्शा पलटने से घायल जितेंद्र ने उपचार के दौरान तोड़ा दम

Jitendra, injured when his e-rickshaw overturned, succumbed during treatment.
सेहरामऊ दक्षिणी (शाहजहांपुर)। लखनऊ-पलिया हाईवे पर मिर्गापुर गांव के पास ओवरब्रिज के नीचे मोड़ पर ई-रिक्शा पलटने से घायल खुदागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला राठान निवासी जितेंद्र (38) की उपचार के दौरान मौत हो गई। और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Ghaziabad News: कार का वाइपर तोड़ती महिला का वीडियो वायरल, पुलिस जांच को तैयार

कार का वाइपर तोड़ती महिला का वीडियो वायरल, पुलिस जांच को तैयार और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Solan News: राष्ट्रीय खुंब मेले से पहले डीएमआर पहुंची केंद्रीय टीम, शोध और तैयारियों का लिया जायजा

Central team visits DMR ahead of National Mushroom Fair; reviews research and preparations.
राष्ट्रीय मशरूम मेले के आयोजन से पहले खुंब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट में केंद्रीय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक उच्चस्तरीय टीम ने दौरा किया। और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Solan News: कल भारी बारिश की चेतावनी

जिले में अगले पांच दिनों के दौरान मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। और पढ़ें
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