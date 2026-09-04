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कॉकरोच जनता पार्टी: टूट गई सीजेपी, अभिजीत दीपके को झटका देने वाले मनीष हैं कौन?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 04 Sep 2026 10:29 AM IST

मनीष ब्रह्मभट्ट इन दिनों ' कॉकरोच जनता पार्टी ' के भीतर उठे विवाद को लेकर चर्चा में हैं। ब्रह्मभट्ट ने गुरुवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी-डेमोक्रेटिक' ( CJP-D ) लॉन्च करके अभिजीत दिपके को चुनौती दी है। तो कौन हैं मनीष ... और पढ़ें

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