फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Janmashtami 2026 PM Modi Amit Shah and other politician Extend Greetings as Devotees Celebrate Across India

जन्माष्टमी पर नेताओं की शुभकामनाएं: पीएम मोदी-अमित शाह ने दी बधाई, देशभर के मंदिरों में उमड़ा भक्ति का सैलाब

Fri, 04 Sep 2026 09:49 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 04 Sep 2026 09:49 AM IST
सार

जन्माष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्रीकृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को याद किया। उन्होंने कहा कि यह पावन अवसर सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति लेकर आए। दूसरी ओर, देशभर में श्रद्धालु मंदिरों में विशेष पूजा और मंगला आरती में शामिल हुए। दिल्ली से मथुरा, वृंदावन और मुंबई तक मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई दी। आइए, विस्तार से जानते हैं कि किस नेता ने बधाई संदेश में क्या कहा?

विज्ञापन
Janmashtami 2026 PM Modi Amit Shah and other politician Extend Greetings as Devotees Celebrate Across India
पीएम मोदी ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को दी बधाई - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाओं और निष्काम कर्म के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीकृष्ण के दिव्य संदेश मानवता को लगातार मार्गदर्शन देते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और आराधना का यह पावन अवसर हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति लेकर आए। उन्होंने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए जय श्रीकृष्ण कहा।

विज्ञापन

पीएम मोदी ने जन्माष्टमी पर क्या संदेश दिया?

  • प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के संदेश में निष्काम कर्म की गहरी प्रेरणा है।
  • उनके अनुसार, यह संदेश लंबे समय से मानवता का मार्गदर्शन करता रहा है।
  • उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और आराधना का पवित्र अवसर है।
  • प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह पर्व सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करेगा।
  • अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर सभी लोगों को बधाई दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या संदेश दिया?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन और उनके संदेश भारतीय संस्कृति और दर्शन में नई ऊर्जा भरते हैं। उन्होंने सत्य, धर्म, न्याय, करुणा और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने की अपील की और समावेशी व विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।
विज्ञापन

देशभर के मंदिरों में कैसे मनाई गई जन्माष्टमी?

जन्माष्टमी पर देशभर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मंगला आरती, विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश और द्वारका सेक्टर-13 स्थित इस्कॉन मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिरों में मंगला आरती के दौरान भक्तों ने पूजा-अर्चना की और भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। बिरला मंदिर में भी जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष मंगला आरती हुई। मंदिर को पर्व के लिए सजाया गया था और श्रद्धालुओं ने सुबह की पूजा में हिस्सा लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- कृष्ण जन्मोत्सव की धूम: 5600 व्यंजनों से लगेगा भोग, एआई-एआर से दिखेगी लीला; राजधानी में कई रास्तों पर डायवर्जन

मथुरा-वृंदावन में दिखा खास धार्मिक उत्साह क्यों?

भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी का विशेष धार्मिक महत्व है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं ने मंगला आरती और विशेष पूजा में हिस्सा लिया। भक्तों ने भगवान के प्रति अपनी आस्था जताते हुए नृत्य भी किया। मथुरा के दूसरे मंदिरों में भी धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव का माहौल रहा। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी जन्माष्टमी की आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर में भारी भीड़ रही और दर्शन के लिए भक्त लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए।

मुंबई में भी मंदिरों में उमड़ी भीड़, क्या रहे इंतजाम?

जन्माष्टमी का उत्साह मुंबई में भी देखने को मिला। चौपाटी स्थित इस्कॉन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंगला आरती और विशेष पूजा में शामिल हुए। देश के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में भक्तों की भीड़ लगातार जुटती रही। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना अहम रहा। ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में पुलिस की मौजूदगी भी रखी गई। जन्माष्टमी हिंदू पंचांग के भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इसे भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed