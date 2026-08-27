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महाराष्ट्र: पुणे छात्रावास विवाद में सरकार ने मांगा दो दिन का समय, मंत्री बोले- कई मांगें मानने को तैयार

Thu, 27 Aug 2026 03:25 AM IST
Devesh Tripathi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Devesh Tripathi Updated Thu, 27 Aug 2026 03:25 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री आशीष उइके ने बुधवार रात कहा कि पुणे के आदिवासी छात्रावास में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने भरोसा दिया कि छात्रों की कई मांगें मानी जाएंगी। हालांकि, छात्रों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक रात 10:30 बजे तक पांच घंटे से अधिक चली।
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मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ''छात्रों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक सकारात्मक रही। हमने एक-दूसरे से बातचीत और चर्चा की। छात्रों की ओर से रखी गई कई मांगें पूरी की जाएंगी। हमने दो दिन का समय मांगा है क्योंकि कुछ मुद्दों पर चर्चा की जानी है।'' छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि मंत्री ने उनकी 14 मांगें मानने पर सहमति जताई है।
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हालांकि, उन्होंने कहा, ''सरकार की ओर से लिखित रूप में ठोस जवाब मिलने तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है, लेकिन इसके लिए हमें सरकारी निर्णय (जीआर) चाहिए।'' एक दिन पहले ही सरकार ने चल रहे आंदोलन के बीच आदिवासी छात्रावासों में दाखिले के लिए 30 साल की अधिकतम उम्र की सीमा हटा दी थी।
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कॉलेजों के आदिवासी छात्रों का एक समूह पिछले 13 दिनों से छात्रावास में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांगों में छात्रावास की सुविधाओं, दाखिले के नियमों और अन्य मुद्दों से जुड़े विषय शामिल हैं। एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। छह छात्र आदिवासी सरकारी बालक छात्रावास में भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने बुधवार को भी अपना अनशन जारी रखा। 

यह छात्रावास पुणे के मंजरी इलाके में स्थित है। बुधवार को कई राजनीतिक नेताओं ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की विद्यार्थी सेना के अमित ठाकरे ने छात्रों से फोन पर बात की और उनके प्रदर्शन का समर्थन किया।

ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर मुंबई के जज पर चल सकता है मुकदमा
भ्रष्टाचार के एक हाई-प्रोफाइल मामले ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर मुंबई के एक जज पर मुकदमा चल सकता है। एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मुंबई सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है।
आरोपी जज फिलहाल निलंबित हैं, लेकिन पिछले एक दशक में न्यायपालिका से जुड़े किसी मामले में एसीबी के अभियोजन की मंजूरी मांगने का यह पहला मामला है। जानकारी के मुताबिक, एसीबी ने जुलाई में विधि एवं न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे आगे के निर्णय के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही इस मामले में औपचारिक चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

ये है पूरा मामला
नवंबर 2025 में एसीबी ने एक सिविल विवाद में अनुकूल आदेश दिलाने के बदले में 15 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए चंद्रकांत वासुदेव नामक क्लर्क को गिरफ्तार किया था। जांच में आरोप लगा कि क्लर्क ने यह घूस जज के लिए ली थी। चूंकि जज को रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया था, इसलिए एसीबी ने फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) से ऑडियो रिकॉर्डिंग और वॉयस सैंपल की जांच कराई। रिपोर्ट में बातचीत की पुष्टि होने के बाद ही अभियोजन मंजूरी के लिए यह कदम उठाया गया।

हॉस्टल में छात्राओं से छेड़छाड़, कुक गिरफ्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक सरकारी आदिवासी आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि हॉस्टल के 35 वर्षीय कुक गणपत गावली को 22 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शाहपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक विशाल नागोरजे के मुताबिक आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सभी पीड़ित छात्राओं को उचित काउंसलिंग और सहायता दी जा रही है।
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