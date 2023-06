पढ़ें 15 जून के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:30 AM, 15-Jun-2023 Ayodhya News: टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र पाकर चहक उठे मेधावी टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र पाकर चहक उठे मेधावी और पढ़ें

12:29 AM, 15-Jun-2023 Jaunpur News: मड़ियाहूं क्षेत्र के विकास के लिए 4.5 करोड़ के प्रस्ताव Proposal of 4.5 crores for the development of Madiyahun area Proposal of 4.5 crores for the development of Madiyahun area और पढ़ें

विज्ञापन

12:29 AM, 15-Jun-2023 Aaj Ka Tula Rashifal: आज का तुला राशिफल 15 जून, जानिए कैसा बीतेगा आपका पूरा दिन व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले, तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। यदि आपने पहले किसी से कर्ज लिया था, तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। और पढ़ें

विज्ञापन

12:28 AM, 15-Jun-2023 Kathua News: हाईवे संकरा, अमरनाथ यात्रियों के लिए इस बार यातायात व्यवस्था सामान्य बनाना बड़ी चुनौती हाईवे संकरा, अमरनाथ यात्रियों के लिए इस बार यातायात व्यवस्था सामान्य बनाना बड़ी चुनौती हाईवे संकरा, अमरनाथ यात्रियों के लिए इस बार यातायात व्यवस्था सामान्य बनाना बड़ी चुनौती और पढ़ें

12:28 AM, 15-Jun-2023 Bhadohi News: गेहूं की खरीद चार फीसदी भी नहीं पहुंची Wheat procurement did not reach even four percent Wheat procurement did not reach even four percent और पढ़ें

12:27 AM, 15-Jun-2023 Weather Updates: जम्मू में बारिश से राहत, कश्मीर में भी बदला मौसम, लेह का तापमान पहुंचा सात डिग्री मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में लगभग मौसम के साफ रहने से पारे में फिर उछाल आएगा। खासतौर पर जम्मू समेत अन्य कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहेगा। और पढ़ें

12:27 AM, 15-Jun-2023 Azamgarh News: 35 लोग रक्तदान कर बने महादानी 35 people became great donors by donating blood 35 people became great donors by donating blood और पढ़ें

12:27 AM, 15-Jun-2023 Lakhimpur Kheri News: एनआरसी के डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर समेत तीन पर धोखाधड़ी का केस गोला गोकर्णनाथ के अर्जुननगर कॉलोनी निवासी राघवेंद्र सिंह चौहान ने एनआरसी संस्था के डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर व एक अन्य व्यक्ति पर मारपीट और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। गोला गोकर्णनाथ के अर्जुननगर कॉलोनी निवासी राघवेंद्र सिंह चौहान ने एनआरसी संस्था के डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर व एक अन्य व्यक्ति पर मारपीट और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। और पढ़ें

12:27 AM, 15-Jun-2023 Jaunpur News: शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने फेंक दिया था ट्रेन के आगे The lover had thrown in front of the train on pressure of marriage The lover had thrown in front of the train on pressure of marriage और पढ़ें

12:26 AM, 15-Jun-2023 पूर्वांचल के विकास में प्रबुद्धजनों की राय अहम : साकेत The opinion of intellectuals is important in the development The opinion of intellectuals is important in the development और पढ़ें

12:26 AM, 15-Jun-2023 Deoria News: पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी के घर चस्पा कराया नोटिस कपरवार पुलिस चौकी क्षेत्र के भिटहां में मुनादी कराकर पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी के नोटिस चस्पा कराया। कपरवार पुलिस चौकी क्षेत्र के भिटहां में मुनादी कराकर पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी के नोटिस चस्पा कराया। और पढ़ें