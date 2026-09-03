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एससीओ समिट 2026: 2027 में पाकिस्तान जाएंगे मोदी? क्यों हो रही है ऐसी चर्चा

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 03 Sep 2026 10:39 AM IST







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साल 2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाएंगे? ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं क्योंकि इस SCO समिट में ऐसा कुछ हुआ है जिससे पीएम मोदी के पाकिस्तान जाने की बात हो रही है। ... और पढ़ें

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