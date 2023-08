पढ़ें 11 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:59 AM, 11-Aug-2023 Budaun News: फसलें बर्बाद... अब मजदूरी कर पालेंगे परिवार बदायूं। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण किसानों की खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। और पढ़ें

12:59 AM, 11-Aug-2023 Shamli News: दलितों के बीच लगी समाजवादी पार्टी की जनपंचायत Samajwadi Party's Jan Panchayat among Dalits Samajwadi Party's Jan Panchayat among Dalits और पढ़ें

12:59 AM, 11-Aug-2023 Udham Singh Nagar News: बैगुल और कैलाश नदी से सिडकुल को नौ करोड़ की क्षति बैगुल और कैलाश नदी से सिडकुल को नौ करोड़ की क्षति बैगुल और कैलाश नदी से सिडकुल को नौ करोड़ की क्षति और पढ़ें

विज्ञापन

12:59 AM, 11-Aug-2023 Hisar News: महिला ने युवक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया महिला ने युवक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया महिला ने युवक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और पढ़ें

12:59 AM, 11-Aug-2023 Shamli News: बैंक में मोटी रकम जमा करने से पहले पुलिस को दें सूचना Give information to the police before depositing huge amount in the bank Give information to the police before depositing huge amount in the bank और पढ़ें

विज्ञापन

12:59 AM, 11-Aug-2023 Udham Singh Nagar News: घरेलू कलह के चलते 16 वर्षीय बालिका ने लगाई फांसी घरेलू कलह के चलते 16 वर्षीय बालिका ने लगाई फांसी घरेलू कलह के चलते 16 वर्षीय बालिका ने लगाई फांसी और पढ़ें

12:59 AM, 11-Aug-2023 Ghaziabad News: लिफ्ट में 25 मिनट फंसे रहे दो बच्चों समेत पांच लोग, सीढ़ी लगाकर निकाला बाहर राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसायटी के डी टावर में बृहस्पतिवार को अचानक लिफ्ट खराब होने से करीब 25 मिनट तक दो बच्चे और दो बुजुर्ग फंसे रहे। राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसायटी के डी टावर में बृहस्पतिवार को अचानक लिफ्ट खराब होने से करीब 25 मिनट तक दो बच्चे और दो बुजुर्ग फंसे रहे। और पढ़ें

12:59 AM, 11-Aug-2023 Budaun News: विवाहिता ने पति को बताया नपुंसक, आपत्तिजनक वीडियो साले को भेजा दबतोरी (बदायूं)। बिसौली कोतवाली क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति के पुरुष होने पर सवाल उठाते हुए उसे नपुंसक बता दिया। इस पर उसके पति ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अपने साले को ही भेज दिया। विवाहिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। दबतोरी (बदायूं)। बिसौली कोतवाली क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति के पुरुष होने पर सवाल उठाते हुए उसे नपुंसक बता दिया। इस पर उसके पति ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अपने साले को ही भेज दिया। विवाहिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। और पढ़ें

12:59 AM, 11-Aug-2023 Bijnor News: जलालाबाद - ठेका सफाईकर्मी से पूर्व सदस्य ने की मारपीट नगर पंचायत जलालाबाद के ठेका सफाईकर्मी से एक पंचायत के पूर्व सदस्य ने मारपीट कर दी। मारपीट के विरोध में ठेका सफाईकर्मियों ने कामकाज ठप कर आरोपी पंचायत के पूर्व सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नगर पंचायत जलालाबाद के ठेका सफाईकर्मी से एक पंचायत के पूर्व सदस्य ने मारपीट कर दी। मारपीट के विरोध में ठेका सफाईकर्मियों ने कामकाज ठप कर आरोपी पंचायत के पूर्व सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और पढ़ें

12:59 AM, 11-Aug-2023 Mirzapur News: बच्चे के अपहरण की सूचना पर हरकत में आई पुलिस Police came into action on the information of child kidnapping Police came into action on the information of child kidnapping और पढ़ें

12:59 AM, 11-Aug-2023 Shamli News: पानीपत-खटीमा मार्ग बनने से पहले धंसना हुआ शुरू, घटिया सामग्री का आरोप Subsidence started before construction of Panipat-Khatima road, allegation of substandard material Subsidence started before construction of Panipat-Khatima road, allegation of substandard material और पढ़ें

12:59 AM, 11-Aug-2023 Budaun News: पशु व्यापारी से अवैध रुपये ऐंठने के दो आरोपियों पर एफआईआर बिसौली (बदायूं)। मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे पर पशु व्यापारी से अवैध वसूली करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बिसौली (बदायूं)। मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे पर पशु व्यापारी से अवैध वसूली करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और पढ़ें