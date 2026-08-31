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दिल्ली में निर्भया जैसा कांड: स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा से गैंगरेप, ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 31 Aug 2026 07:10 PM IST

दिल्ली में एक बार फिर निर्भया जैसा कांड सामने आया है। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली एक स्लीपर बस में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ... और पढ़ें

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