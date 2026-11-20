संवाद न्यूज एजेंसीसेलाकुई। ठाकुरपुर में आयोजित शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा मातृशक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तीकरण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने इस दौरान केंद्र व राज्य सरकारों की जनहित की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।उन्होंने कहा महिला स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी योजना, स्वरोजगार के अवसरों और महिला सुरक्षा से जुड़े प्रयासों ने प्रदेश की महिलाओं को नई पहचान और आत्मविश्वास दिया है। आज उत्तराखंड की महिलाएं स्वरोजगार, उद्यमिता, सामाजिक नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। मातृशक्ति का सम्मान केवल भाषणों से नहीं बल्कि, उन्हें अधिकार, अवसर और आत्मनिर्भरता प्रदान करने से होता है। कार्यक्रम के संबोधन में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाने तक सीमित नहीं रख रही बल्कि, उन्हें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और निर्णय लेने में सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर अर्चना क्षेत्री, रवि कश्यप, कमला बिष्ट, आनंद सिंह बिष्ट, दीपक टंडन, अनीता आले, आरती देवी, प्रेम क्षेत्री, देवमाया गुरंग, सुनील कश्यप आदि मौजूद रहे।