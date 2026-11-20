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आयोजन की शुरुआत भगवान शालिग्राम के विधि-विधान से पूजन के साथ हुई। यह पूजन विजय पार्क में सैकड़ों महिलाओं ने किया। इसके बाद बरात निकली गई। बरात ढोल-नगाड़ों और भक्तिमय जयकारों के साथ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुई। इस दौरान विकराल जामवंत की आकर्षक झांकी भी बरात का हिस्सा थी। मंदिर पहुंचने पर भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह वैदिक रीति-रिवाजों से संपन्न हुआ। अभिनव थापर ने इस विवाह को भारतीय सनातन संस्कृति का पवित्र पर्व बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन धार्मिक परंपराओं को मजबूत करते हैं। आचार्य शिवम अवस्थी ने पूजा-अर्चना और विवाह की सभी रस्में संपन्न कराईं। ये रस्में वैदिक परंपराओं के अनुसार पूरी की गईं। कार्यक्रम में आचार्य सत्यम अवस्थी, दिव्य, नीरू गोयल, सुनील कुमार गोयल, प्रेम मोहर, मंजू शर्मा, रानी गुप्ता, ममता असवाल, रेखा रावत और सुनीता भंडारी सहित अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

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देहरादून। कैंट विधानसभा के विजय पार्क में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। महिलाओं और श्रद्धालुओं ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया।