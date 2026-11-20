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देहरादून। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से ढोल-नगाड़ों के साथ नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राएं बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाते हुए चल रही थीं। विभिन्न बैंड के साथ जालंधर से आया आर्मी बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं करनपुर से आई गतका पार्टी ने तलवारबाजी के करतब दिखाए। नगर कीर्तन में पंच प्यारों के आगे श्रद्धालु झाड़ू लगाते हुए सतनाम श्री वाहेगुरु का जाप कर रहे थे। उनके पीछे फूलों से सजी बाबे दी पालकी चल रही थी। नगर कीर्तन विंग नंबर सात स्पेशल विंग से मुख्य सड़क होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचा। इस दौरान कमेटी के प्रधान भगत पाल सिंह, जसबीर कौर, शरणजीत सिंह आदि मौजूद रहे।