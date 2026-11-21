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पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2022 में हाथ जलने के बाद इलाज कराने के लिए वह पटना एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग पहुंची थी। इसी दौरान उसकी पहचान सर्जरी विभाग में कार्यरत डॉक्टर से हुई थी। दिसंबर, 2022 में डॉक्टर ने पीड़िता को चाय पिलाने के बहाने एम्स परिसर स्थित बॉयज हॉस्टल के कमरा नंबर 313 में बुलाया। आरोप है कि कमरे में उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो डॉक्टर ने शादी करने का आश्वासन दिया और घटना के बारे में किसी को बताने से मना किया। इसके बाद, डॉक्टर शादी का झांसा देकर पीड़िता को पटना के अलग-अलग होटलों में बुलाता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई तो डॉक्टर ने उसका जबरन गर्भपात करा दिया। बाद में, जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो डॉक्टर ने इन्कार कर दिया।पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 30 मई को आरोपी डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ उसके घर पहुंचा था। जब पीड़िता ने डॉक्टर के सामने शादी की बात उठाई और मामले को सार्वजनिक करने की चेतावनी दी, तो डॉक्टर ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा पीड़िता ने 26 अक्तूबर की एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया है। उसका आरोप है कि दानापुर जाने के दौरान एक ऑटो में उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। हालांकि आसपास भीड़ मौजूद होने के कारण पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रही।मामले में आरोपी डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं एम्स के सर्जरी विभाग की प्रभारी डॉ. वीणा सिंह ने बताया कि आरोपी डॉक्टर पहले पटना एम्स में कार्यरत थे, लेकिन अब उनका स्थानांतरण जहानाबाद के एक अस्पताल में हो चुका है। फुलवारी शरीफ पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।