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अगस्त्या के अनुसार बचपन में उन्हें लड़कों के साथ खेल-कूद में हिस्सा लेना और उनकी तरह कपड़े पहनना ही सहज लगता था। जब भी परिवार के सदस्य उन्हें लड़कियों की तरह रहने और पारंपरिक पहनावा पहनने के लिए कहते तो उन्हें काफी असहजता होती थी। इस बात को लेकर घर में कई बार आपसी बातचीत और मतभेद भी पैदा हुए। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब शरीर में प्राकृतिक बदलाव होने लगे तो उनकी उलझन और अधिक बढ़ गई। अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को गहराई से समझने के लिए उन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद ली। इस दौरान उन्हें ट्रांसजेंडर बॉडीबिल्डर राजवीर और आर्यन पाशा की जीवन यात्रा के बारे में जानकारी मिली। उनसे प्रेरणा लेकर अगस्त्या ने अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार करने और जीवन में आगे बढ़ने का मजबूत हौसला जुटाया।अगस्त्या ने 18 वर्ष की आयु पूरी करने के तुरंत बाद जेंडर ट्रांजिशन से जुड़ी चिकित्सीय और कानूनी प्रक्रियाओं की शुरुआत की। सबसे पहले मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी की गई और उससे संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र हासिल किए गए। इसके बाद डॉक्टरों की देखरेख में उनकी हार्मोन थेरेपी प्रारंभ हुई। लगभग एक वर्ष तक निरंतर हार्मोन थेरेपी चलने के पश्चात आगे की शल्य चिकित्सा का मार्ग प्रशस्त हुआ।चिकित्सकों की सलाह पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अगस्त्या की टॉप सर्जरी तथा गर्भाशय हटाने के लिए हिस्टेरेक्टॉमी सर्जरी संपन्न हुई। वर्तमान में भी उनकी हार्मोन थेरेपी जारी है। अगस्त्या का कहना है कि जेंडर डिस्फोरिया और जेंडर ट्रांजिशन के बारे में सही जानकारी मिलने से उन्हें स्वयं की स्थिति समझने में बहुत मदद मिली। उन्होंने यह बड़ा फैसला अपने शरीर और पहचान के अनुरूप सहज जीवन जीने के लिए लिया है। उन्होंने समाज से आग्रह किया है कि ऐसे संवेदनशील मामलों को सामाजिक कलंक या दोष से जोड़ने के बजाय संवेदनशीलता और सम्मान के साथ समझने की आवश्यकता है।