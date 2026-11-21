खास बात यह है कि प्रधानमंत्री आज करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नीतीश सेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के बिदुपुर तक फैली इस परियोजना की कुल लंबाई 19.7 किलोमीटर है। इसमें 9.7 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और 10 किलोमीटर की संपर्क सड़कें शामिल हैं।

विज्ञापन

गांधी सेतु और जेपी सेतु पर घटेगा वाहनों का दबाव

नीतीश सेतु के चालू होने से गंगा पार उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन का एक नया विकल्प मिलेगा। इससे महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। पटना से वैशाली और आसपास के इलाकों तक पहुंचना भी आसान होगा। खासकर राघोपुर दियारा के लोगों को इस पुल से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्हें इलाज, पढ़ाई और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए पटना पहुंचने में सहूलियत होगी। इसके अलावा कृषि उपज और औद्योगिक सामान की ढुलाई आसान होने से कारोबार को भी फायदा मिल सकता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

सड़क और बिजली क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत

प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं में औरंगाबाद-चोरदाहा एनएच-19 खंड, चोरमा-बैरगनिया एनएच-227एफ और उमगांव-सहरसा एनएच-327 के छह लेन निर्माण से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में बक्सर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। इसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। इसके साथ ही बिजली वितरण और पारेषण व्यवस्था को बेहतर बनाने वाली योजनाओं की भी शुरुआत होगी। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 1,130 करोड़ रुपये से अधिक के काम भी इनमें शामिल हैं। इसके अलावा नवादा के फुलवरिया बांध में फ्लोटिंग सोलर परियोजना, नहरों और तटबंधों के जीर्णोद्धार तथा कहलगांव में सीवरेज व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल और प्रशासनिक सुविधाओं से संबंधित कई भवनों और संस्थानों को भी जनता को समर्पित किया जाएगा।

14,450 करोड़ की नई परियोजनाओं का होगा शिलान्यास

प्रधानमंत्री करीब 14,450 करोड़ रुपये की योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें साहेबगंज-अरेराज-बेतिया एनएच-139डब्ल्यू के चार लेन निर्माण की परियोजना महत्वपूर्ण है। इस पर 3,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए बिजली निकासी व्यवस्था विकसित करने की योजना का भी शिलान्यास होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3,350 करोड़ रुपये है।

शहरी विकास के तहत बेगूसराय, बिहारशरीफ, पूर्णिया, हाजीपुर, मोतिहारी, दानापुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बोधगया, सीतामढ़ी और सहरसा समेत कई शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज से जुड़ी योजनाओं की नींव रखी जाएगी। इसके अलावा नहरों के आधुनिकीकरण, आवासीय विद्यालयों, आईआईटी पटना के रिसर्च पार्क और छात्रावास, इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों के निर्माण से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं।

100 ई-बसों को हरी झंडी, 26,900 परिवारों को मिलेगा घर

प्रधानमंत्री बिहार में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 100 पीएम-ई-बसों को रवाना करेंगे। इससे शहरों में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश का आयोजन भी होगा। इसके तहत पात्र परिवारों को उनके नए घरों में प्रवेश कराया जाएगा।

