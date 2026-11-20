प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वैशाली में नीतीश सेतु के लोकार्पण से एक दिन पहले बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर बिहार संवाद के जरिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पुराने दस्तावेज और तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बनने वाले छह लेन के गंगा ब्रिज की शुरुआत वर्ष 2016 में उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार पुरानी योजनाओं का दोबारा उद्घाटन कर विकास कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।

तेजस्वी यादव ने लाइव के दौरान बताया कि 31 जनवरी 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर-कमलों से इस परियोजना का कार्यारंभ हुआ था। उस समय वह खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्होंने की थी। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में संबंधित शिलापट्ट और दस्तावेज भी दिखाए। तेजस्वी ने कहा कि इस परियोजना की नींव उनके कार्यकाल में रखी गई थी और इसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे।

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पटना से वैशाली और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

तेजस्वी यादव ने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन का गंगा पुल बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके निर्माण से पटना से वैशाली, हाजीपुर और उत्तर बिहार के कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और दूरी भी कम होगी।

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उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार पुरानी परियोजनाओं का दोबारा उद्घाटन कर उसका श्रेय लेने में लगी है। लाइव के दौरान उन्होंने पटना से राघोपुर कनेक्टिविटी परियोजना के उद्घाटन से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। तेजस्वी ने कहा कि जब वह उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री थे, तब इस परियोजना को गति देने के लिए लगातार काम किया गया था।

जनता को पता होना चाहिए, किसने रखी योजना की नींव

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता को यह जानने का अधिकार है कि किस परियोजना की शुरुआत कब हुई और उसकी नींव किसने रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर सिर्फ उद्घाटन और शिलान्यास की राजनीति हो रही है, जबकि कई परियोजनाओं का काम पहले ही शुरू हो चुका था।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर बिहार में अधूरी पड़ी विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। तेजस्वी के इस लाइव और सरकार पर लगाए गए आरोपों के बाद बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।