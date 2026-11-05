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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 05 Nov 2026 09:00 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:41 AM, 05-Nov-2026
पटना में आज: MLC चुनाव पर जदयू का महामंथन, भूपेंद्र यादव क्या खुलासा करेंगे? बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों का प्रदर्शनपटना में आज राजनीतिक गतिविधियां तेज रहेंगी। बिहार विधान परिषद चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए जदयू की महाबैठक होगी। इसमें नीतीश कुमार और संजय झा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव प्रेस वार्ता कर विपक्ष के खिलाफ कुछ खुलासे करेंगे। दूसरी ओर, बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर गर्दनीबाग में प्रदर्शन करेंगे। जानिए आज पटना में क्या-क्या होगा... और पढ़ें
07:53 AM, 05-Nov-2026
बिहार: माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी, 15 लाख लेकर ऑफिस बंद कर फरार हुए आरोपी; सैकड़ों लोग शिकारबिहार के पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के मलाही में शिखा माइक्रो बेनिफिट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार लोगों ने 60 हजार रुपये तक का लोन दिलाने और टीवी, फ्रिज समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से करीब 10 से 15 लाख रुपये ठग लिए। और पढ़ें
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07:50 AM, 05-Nov-2026