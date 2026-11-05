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Hindi News ›   Live ›   Bihar ›   Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 5 November 2026

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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 05 Nov 2026 09:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 05 Nov 2026 09:00 AM IST
खास बातें

Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन

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Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 5 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

08:41 AM, 05-Nov-2026

पटना में आज: MLC चुनाव पर जदयू का महामंथन, भूपेंद्र यादव क्या खुलासा करेंगे? बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

पटना में आज राजनीतिक गतिविधियां तेज रहेंगी। बिहार विधान परिषद चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए जदयू की महाबैठक होगी। इसमें नीतीश कुमार और संजय झा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव प्रेस वार्ता कर विपक्ष के खिलाफ कुछ खुलासे करेंगे। दूसरी ओर, बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर गर्दनीबाग में प्रदर्शन करेंगे। जानिए आज पटना में क्या-क्या होगा... और पढ़ें
07:53 AM, 05-Nov-2026

बिहार: माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी, 15 लाख लेकर ऑफिस बंद कर फरार हुए आरोपी; सैकड़ों लोग शिकार

बिहार के पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के मलाही में शिखा माइक्रो बेनिफिट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार लोगों ने 60 हजार रुपये तक का लोन दिलाने और टीवी, फ्रिज समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से करीब 10 से 15 लाख रुपये ठग लिए। और पढ़ें
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07:50 AM, 05-Nov-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

बिहार के नालंदा में जिला नियोजनालय की ओर से आज एक दिवसीय नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। बिहारशरीफ के संयुक्त श्रम भवन में सुबह 10 बजे से लगने वाले इस मेले में फ्लिपकार्ट समेत कई प्रतिष्ठित कंपनियां 600 से अधिक पदों पर भर्ती करेंगी। और पढ़ें
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