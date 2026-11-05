बिहार: लाउडस्पीकर के इस्तेमाल ने बढ़ाई थी मुश्किल, 15 साल पुराने मामले में कोर्ट जाएंगे लालू यादव

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुरुवार को सीवान पहुंचे। उनके आगमन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा रही। सीवान पहुंचने के बाद वे पचरूखी स्थित उमेद पैलेस में ठहरे हैं। शुक्रवार को वे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले में सीवान कोर्ट में पेश होंगे।

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