बिहार न्यूज: पुलिस टीम पर हमले से दरभंगा में हड़कंप, एएसआई को गोली मारकर फरार हुए बदमाश

दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के उजान गांव में गश्त करने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई रणधीर कुमार को गोली लग गई। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायल एएसआई की पहचान रणधीर कुमार के रूप में हुई है। वह पटना जिले के नौबतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल घटना का कारण पता नहीं चल पाया है।

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