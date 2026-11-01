Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 1 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

10:26 AM, 01-Nov-2026

कार्डिकॉन 2026: पटना में जुटे देश भर के हृदय रोग विशेषज्ञ, मंत्री निशांत ने क्या कहा, कौन सा प्रस्ताव रखा गया

कार्डिकॉन 2026 में देशभर के हृदय रोग विशेषज्ञों ने इलाज की नई तकनीकों और जटिल मामलों पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने उद्घाटन करते हुए युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर के मामलों पर चिंता जताई। विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक कैथेटर तकनीक से नवजात शिशुओं के जन्मजात हृदय रोगों का भी इलाज संभव है। सम्मेलन में एंजियोप्लास्टी, मिनिमली इनवेसिव बाईपास सर्जरी और हार्ट अटैक के गोल्डन ऑवर में उपचार के महत्व पर भी चर्चा हुई।