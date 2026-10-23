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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 23 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 23 Oct 2026 09:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:00 AM IST
खास बातें

Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन

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Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 23 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

08:28 AM, 23-Oct-2026

बिहार : फिर हाफ एनकाउंटर; दरोगा पुत्र के हत्यारोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर फायरिंग, दो को गोली लगी

बिहार के गया की सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में दरोगा के दो बेटों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। और पढ़ें
07:50 AM, 23-Oct-2026

बिहार क्राइम: मारपीट के बाद गोलीबारी, एक व्यक्ति घायल; घटनास्थल से तीन खोखे बरामद, एक गिरफ्तार

पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित पटन देवी कॉलोनी में मारपीट के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। उसे पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे पटना के एक निजी अस्पताल ले गए। और पढ़ें
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07:45 AM, 23-Oct-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 23 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

बिहार के पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव के लिए शुक्रवार, 23 अक्टूबर को मतदान हो रहा है। नालंदा जिले के 20 प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसरों में 57 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 34,551 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और पढ़ें
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