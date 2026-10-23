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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 23 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:00 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:00 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:28 AM, 23-Oct-2026
बिहार : फिर हाफ एनकाउंटर; दरोगा पुत्र के हत्यारोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर फायरिंग, दो को गोली लगीबिहार के गया की सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में दरोगा के दो बेटों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। और पढ़ें
07:50 AM, 23-Oct-2026
बिहार क्राइम: मारपीट के बाद गोलीबारी, एक व्यक्ति घायल; घटनास्थल से तीन खोखे बरामद, एक गिरफ्तारपटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित पटन देवी कॉलोनी में मारपीट के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। उसे पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे पटना के एक निजी अस्पताल ले गए। और पढ़ें
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07:45 AM, 23-Oct-2026