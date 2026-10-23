बिहार : फिर हाफ एनकाउंटर; दरोगा पुत्र के हत्यारोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर फायरिंग, दो को गोली लगी

बिहार के गया में दरोगा के दो बेटों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में हुई इस वारदात के दोनों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। घायल आरोपियों की पहचान श्याम बिहारी और गौरव कुमार के रूप में हुई है। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें घायल अवस्था में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

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छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग जानकारी के अनुसार, मामले में आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम देर रात छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। विज्ञापन सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में दो बेटों को मारी गई थी गोली यह मामला गया की सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में दरोगा के दो बेटों को गोली मारने की घटना से जुड़ा है। वारदात के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। अब मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के घायल होने के बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

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