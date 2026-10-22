Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 22 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:30 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
07:46 AM, 22-Oct-2026
बिहार: सारण शिक्षक सीट पर आनंद पुष्कर की अग्निपरीक्षा, रणधीर सिंह की रणनीति और प्रभुनाथ सिंह की विरासत पर नजरबिहार विधान परिषद की 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर शुक्रवार को होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर के पक्ष में समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी मांझी के जदयू विधायक रणधीर सिंह संभाल रहे हैं। और पढ़ें
07:42 AM, 22-Oct-2026
बिहार: मां के साथ मेला घूमने गई युवती से दरिंदगी, तीन युवकों पर दुष्कर्म का आरोप; मुख्य आरोपी गिरफ्तारबिहार के दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के शिवनगरघाट में मां के साथ मेला घूमने गई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के अनुसार, 19 अक्टूबर को मेला में भीड़ के दौरान बेटी उससे बिछड़ गई थी। अगले दिन सुबह युवती ने फोन कर बताया कि नेउरी गांव निवासी परबिंद सदा अपने दो दोस्तों के साथ उसे बाइक पर ले गया और तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और पढ़ें
विज्ञापन
07:33 AM, 22-Oct-2026