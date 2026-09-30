Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 30 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

07:47 AM, 30-Sep-2026

बिहार में यहां पहली बार शुरू होगी पीएनजी: अगले हफ्ते से 498 घरों में मिलेगा कनेक्शन, एक हजार घरों का है लक्ष्य

बक्सर जिले में पहली बार अगले सप्ताह से पीएनजी सेवा शुरू होने जा रही है। पहले चरण में डुमरांव अनुमंडल के 498 घरों में लगाए गए मीटर चालू किए जाएंगे। अगले दो से तीन माह में करीब एक हजार घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।