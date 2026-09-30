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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 30 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:30 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:29 AM, 30-Sep-2026
बिहार: होटल में मिली रियल एस्टेट मैनेजर की लाश, मौत से एक दिन पहले पति-ससुराल वालों पर लगाए थे गंभीर आरोपमुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में बेगूसराय की रहने वाली रियल एस्टेट कंपनी की मैनेजर निगम कुमारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला था। पुलिस पारिवारिक विवाद, घटना से एक दिन पहले की गई शिकायत, होटल में ठहरने और पास के कमरे में मौजूद रिश्तेदार समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। और पढ़ें
08:22 AM, 30-Sep-2026
बिहार: IGIMS में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े के बाद प्रबंधन ने क्या कदम उठाया, कहां-कहां होगी सीधी निगरानी?आईजीआईएमएस में 13.89 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान पर कैग की आपत्ति और 45 लाख के फर्जी क्लेम के बाद अब अस्पताल प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रबंधन ने सीधी निगरानी की व्यवस्था की है। आइये जानते हैं पूरा मामला... और पढ़ें
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07:47 AM, 30-Sep-2026
बिहार में यहां पहली बार शुरू होगी पीएनजी: अगले हफ्ते से 498 घरों में मिलेगा कनेक्शन, एक हजार घरों का है लक्ष्य
बक्सर जिले में पहली बार अगले सप्ताह से पीएनजी सेवा शुरू होने जा रही है। पहले चरण में डुमरांव अनुमंडल के 498 घरों में लगाए गए मीटर चालू किए जाएंगे। अगले दो से तीन माह में करीब एक हजार घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।और पढ़ें
07:28 AM, 30-Sep-2026